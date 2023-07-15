На месте происшествия найдены вещи и волосы потерпевшей

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15.07.2023, 16:04, Разное
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Чеченский следователь опросил Елену Милашину по делу о нападении в Грозном и получил от нее ходатайство о госзащите.


Елена Милашина через сутки после нападения — уже в московской больнице. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

14 июля в Москве, в редакции «Новой газеты», прошло первое следственное действие по делу о нападении 4 июля в Грозном на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Елену Милашину ознакомили с постановлением о признании ее потерпевшей, из которого следует, что уголовное дело было возбуждено 5 июля руководителем Следственного управления СК РФ по Чеченской республике Волковым по статьям 112 и 115 УК РФ (умышленное причинение группой лиц, действующих из хулиганских побуждений, легкой и средней тяжести вреда здоровью).

Максимальное наказание по данным статьям — от 2 до 5 лет лишения свободы.

Надо сказать, что это — лишь предварительная правовая квалификация преступных деяний, совершенных в отношении адвоката и журналиста. В ходе расследования следствие должно будет оценить мотивы нападавших, явно преследовавших цель воспрепятствовать профессиональной деятельности Милашиной и Немова, а также точнее оценить вред здоровью, опираясь на документы всех лечебных учреждений, в которых получили и продолжают получать медицинскую помощь потерпевшие. (На данный момент следствие опирается лишь на самый первый эпикриз из чеченской Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи).

Вчера следователь Джамбулат Хазбулатов, входящий в следственную группу, организованную для расследования нападения, допросил потерпевшую Елену Милашину. В ходе допроса представители Милашиной, адвокат Александр Караваев и юрист «Команды против пыток» Георгий Иванов, заявили ряд ходатайств, в том числе о предоставлении государственной защиты потерпевшим в ходе проведения следственных действий на территории Чеченской республики.

У следствия по закону есть три дня на вынесение решения (удовлетворения или отказа) по данным ходатайствам, но следователь Хазбулатов, в любом случае, пообещал «лично защищать потерпевших в Чечне».

На данный момент известно, что чеченские следователи уже провели ряд следственных действий (нашли и допросили таксиста, который вез Милашину и Немова из аэропорта, осмотрели место происшествия и нашли там вещи потерпевших и сбритые волосы Елены Милашиной).

Пока неизвестно, запросили ли следователи записи с камер наблюдения, установленных в аэропорте г. Грозный и по маршруту от аэропорта до места нападения, а также удалось ли следователям установить дальнейший маршрут передвижения машин нападавших.

Обычно в Чеченской республике следователи не особо спешат с такими запросами, но в данном случае пока нет оснований упрекать следствие в бездействии. По сравнению с другими многочисленными случаями нападений на правозащитников, адвокатов и журналистов в Чечне, дело по факту нападения на Немова и Милашину было возбуждено исключительно оперативно, что позволяет следователям собрать достаточно данных для установления личностей нападавших.

Служба новостей «Новой газеты»

Источник: Новая газета


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