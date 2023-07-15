Официальные ресурсы ГИБДД и ФССП позволяют легально проверить задолженности граждан

Граждане РФ больше не обязаны обращаться к продавцам услуг в Telegram и даркнете, чтобы узнать о своих задолженностях. Теперь они могут воспользоваться официальными государственными интернет-ресурсами, такими как сайт Госавтоинспекции МВД РФ (ГИБДД), Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и портал «Судебные решения РФ». Об этом рассказал Артем Иргебаев, IT-эксперт и специалист по сбору и анализу цифровых следов, в Граждане РФ больше не обязаны обращаться к продавцам услуг в Telegram и даркнете, чтобы узнать о своих задолженностях. Теперь они могут воспользоваться официальными государственными интернет-ресурсами, такими как сайт Госавтоинспекции МВД РФ (ГИБДД), Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и портал «Судебные решения РФ». Об этом рассказал Артем Иргебаев, IT-эксперт и специалист по сбору и анализу цифровых следов, в интервью для «Газеты.Ru».интервью для «Газеты.Ru».

На официальном сайте ГИБДД предоставлены различные варианты проверок. С помощью сервиса «Проверка штрафов» граждане могут узнать, имеются ли на их автомобиле штрафы за нарушение правил дорожного движения. Инструмент «Проверка автомобиля» позволяет узнать информацию о регистрации транспортного средства, участии в ДТП, а также проверить автомобиль на наличие ограничений или нахождение в розыске.

Что касается задолженностей, связанных с исполнительными производствами, то специалист рекомендует обратиться к сайту ФССП. На этом ресурсе есть раздел под названием «Банк исполнительных производств», где, введя ФИО и дату рождения человека, можно узнать о его задолженностях.

Артем Иргебаев пояснил: «Если у человека есть исполнительные производства, они будут отображены в результатах. Если же у него нет долгов, то никаких исполнительных производств не будет найдено».

Что касается информации о судимостях граждан, то ее можно получить с помощью портала «Судебные решения РФ», а также официальных сайтов районных и региональных судов. По словам эксперта, для поиска достаточно ввести минимальное количество информации о человеке, такое как его ФИО.