Врач рассказала о разных формах анемии и связи с онкологией

Врач-кардиоонколог Ольга Козлова предупредила о важности выявления и лечения анемии, которая может стать симптомом онкологических заболеваний. В интервью для RT специалист поделилась информацией о различных видах этого состояния, отметив, что наиболее распространенной формой является железодефицитная анемия.

Анемия, или малокровие, характеризуется патологическим нарушением в строении кровяных клеток и низким уровнем гемоглобина. Врач Козлова отметила, что данное заболевание является вторичным и может быть симптомом других болезней, включая онкологические.

Помимо железодефицитной анемии, существуют и другие формы этого заболевания, такие как гемолитическая, гипопластическая и В12-дефицитная. Тем не менее, железодефицитная анемия развивается чаще всего, в 80% случаев.

Врач подчеркнула, что многие недооценивают опасность анемии, рассматривая ее как незначительную проблему. Однако люди, страдающие от анемии, подвергаются повышенному риску развития патологий почек, эндокринной недостаточности, хронических инфекций, инфаркта и злокачественных опухолей. Поэтому важно своевременно выявлять и контролировать анемию.

Врач также перечислила несколько симптомов, которые могут указывать на наличие анемии, включая бледность, учащенное сердцебиение, шум в ушах, головную боль, слабость, быстро возникающую усталость, сонливость, головокружение, проблемы с кожей и волосами, а также жжение языка.