 

Команда российских робототехников Strelka заняла третье место на международном соревновании Hilti Slam Challenge 2023

15.07.2023, 15:37, Разное
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Жюри международного соревнования Hilti Slam Challenge 2023, которое было организовано для специалистов технических вузов, объявило результаты. Оказалось, что команда российских робототехников Strelka из университета Иннополис заняла третье место, набрав 840,3 балла. Информацию об этом предоставили в пресс-службе российского вуза.

В рамках Hilti Slam Challenge 2023 участники решали задачи локализации и картографирования (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping). Одной из задач команд было восстановление маршрута роботизированной гусеничной платформы и составление карты местности, используя данные с лидаров, гироскопов и камер. Участникам было отведено месяц на решение этой задачи.

В Иннополисе пояснили, что таким образом точные карты объектов составляются на практике и используются для навигации мобильных роботов, а также в строительстве, рудодобыче, инспекциях, цифровизации предприятий и VR-презентациях.

Первое место на соревновании Hilti Slam Challenge 2023 заняла команда Urban Robotics Lab из Корейского института передовых технологий (KAIST), набрав 1177,6 балла. Второе место досталось команде HKU-MaRS-HBA из Гонконгского университета с результатом 934,4 балла. Важно отметить, что в состав команды HKU-MaRS-HBA входили как студенты, так и робототехники из компании DJI. Таким образом, команда Strelka из Иннополиса закрыла тройку лидеров.

В турнире Hilti Slam Challenge 2023 приняли участие 60 команд из разных технических вузов со всего мира.

“В этом году мы надеялись попасть в десятку лучших, но вышло даже лучше”, – сказал Рамиль Хусаинов, старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ по направлению “Технологии компонентов робототехники и мехатроники” на базе университета Иннополис.

Стоит отметить, что соревнование Hilti Slam проводится с 2021 года компанией Hilti, производителем материалов и программного обеспечения для строительства, совместно с Цюрихским университетом. Конкурс проводится в рамках конференции ICRA, которая является одной из самых престижных в мире международных конференций по робототехнике и автоматизации, где объявляют победителей соревнования.


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