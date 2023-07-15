В России будут штрафовать журналистов, которые неправильно интерпретировали слова чиновников

Государственная дума 10 июля приняла поправки в федеральный закон «О средствах массовой информации» и Кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с нововведениями, с 1 августа 2023 года журналистов и блогеров будут штрафовать за искажение слов чиновников и политиков.

«Пока что недобросовестные сотрудники СМИ могут по-своему интерпретировать слова официальных лиц. Теперь мы навели в этой сфере порядков. Если можно так выразиться: цитируешь государева человека, изволь делать это точно», – сообщила автор поправок Ирина Яровая.

За искажение слов госслужащих предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 1 миллиона рублей для физических лиц и до 10 миллионов для юридических. В случае повторного нарушения в течение одного года деятельность СМИ может быть приостановлена на три месяца.

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