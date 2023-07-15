 

Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования

15.07.2023, 15:00, Новости дня
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Никас Сафронов является давним другом Николая Дроздова. У художника состоялся разговор с супругой Николая Николаевича, в результате которого он узнал, что к последствиям травм нынешнее ухудшение самочувствия Дроздова не имеет отношения.

Известно, что в день госпитализации ведущий был в офтальмологической клинике, где ему заменили хрусталик. Там он выпил четыре чашки какао, после чего плохо себя почувствовал по возвращению домой.

Тогда, по данным издания “Комсомольская правда”, жена настояла на вызове скорой помощи. “Николай Николаевич последнее время очень немного ест и, как считает его дочь, так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли”, — цитируют Сафронова журналисты.

В данный момент профессор географического факультета МГУ чувствует себя нормально. Тем не менее, врачи оставили его под наблюдением еще на несколько дней.

Напомним, что Николай Дроздов получил серьезнейшую травму. Возвращаясь домой из МГУ, он поскользнулся возле автомобиля. Сломав восемь ребер из-за падения, Ведущий передачи “В мире животных” не стал сразу обращаться за помощью к врачам, а сделал это лишь спустя несколько дней.


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