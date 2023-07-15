«Сомнительные цели»

Питерское отделение Сбербанка блокирует карты людей, причастных к сбору помощи для беженцев.

Больше года в Петербурге небольшая группа самоотверженных и неравнодушных людей занимается помощью беженцам из Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Их поток не иссякает, и усилился после затопления в Херсонской области.

Правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, журналист Галина Артеменко, общественный активист Егор Захаров и другие в режиме буквально 24/7 собирают деньги для покупки лекарств, еды, необходимых товаров, оплаты лечения, транспортировки и других необходимых для помощи беженцам расходов.

В одних случаях они собирают средства на личные банковские карты Сбербанка, в других случаях — на карты других банков, но через Сбербанк идет оплата части расходов. Сбор идет совершенно публично, расходование «прозрачно», отчеты о том, кому нужна помощь и кому помогли, постоянно обнародуются.

Собирать иным способом эти деньги крайне сложно — тем более что очень часто необходимость в помощи возникает в ситуации, когда ее предоставление необходимо как можно быстрее.

Это невероятно сложная и выматывающая работа — но вместо того чтобы всячески ее поддерживать, ей начали мешать:

начиная с 11 июля Сбербанк заблокировал организаторам помощи счета и доступ к онлайн-приложениям. И не мошенническая «служба безопасности Сбербанка» это сделала, а настоящая.

Более того, доступ к ресурсам Сбербанка оказался заблокирован и десяткам людей, которые жертвовали средства на помощь беженцам: почти каждый час приносит мне новые комментарии от тех, кто попал под блокировку.

Скриншот сообщения Сбербанка от попавшего под блокировку Егора Захарова

В питерском отделении Сбербанка посоветовали «в индивидуальном порядке» обращаться в отделения банка и писать заявления на разблокировку. Но когда «заблокированные» последовали этому совету — части из них (в том числе Галине Артеменко и Егору Захарову) отказали с формулировкой «обнаружены признаки участия в денежных сборах на сомнительные цели» и со ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ну, а Григорию Михнову-Вайтенко и некоторым другим и вовсе сообщили, что в отделении Сбербанка не знают причин блокировки.

Происходящее — чудовищная подмена понятий.

Надо ли объяснять, что помощь беженцам не является ни «сомнительной целью», ни «отмыванием доходов, полученных преступным путем», а является исключительно благородным делом? Думаю, что нормальным людям — не надо.

Но сейчас эта помощь во многом парализована, между тем число нуждающихся в помощи не уменьшается, почти каждый день возникают новые проблемы.

При этом те, кто попал под блокировку — как организаторы помощи беженцам, так и те, кто жертвовал деньги, — не могут получить доступ, в том числе в онлайне, даже к своим зарплатам и пенсиям, являющимся единственным источником их доходов…

Написал обо всем этом главе Сбербанка Герману Грефу, попросил о срочных мерах для исправления сложившегося положения и разблокировки доступа к ресурсам Сбербанка всем, кто занимается помощью беженцам (как организаторам, так и жертвователям). Жду ответа и оперативной реакции.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга



Письмо Бориса Вишневского главе Сбербанка Герману Грефу

—