Летний тренд номер один: особенности стрижки шикси-2023 – нового фаворита всех модниц

Если вы в поисках стрижки на лето, то нужно выбирать легкую и стильную. А такая может быть лишь только на короткие волосы. Доказано, что короткие волосы всегда были модными. А вот новым фаворитом среди причесок этим летом 2023 года стала стрижка шикси. Это теперь тренд номер один, который просто поражает воображение и которым одержимы все модницы. Но и у стрижки шикси есть свои особенности. Поэтому стоит знать, кому может подойти такая стрижка и как ее укладывать.

Самая популярная прическа

Стрижка шикси стала популярной еще в прошлом году. Свое название эта прическа получила из-за своей гибридности. Так, новая прическа стала смесью сразу двух стрижек. Это шегги и пикси. Отсюда и такое интересное название – шикси. Такая крутая прическа идеально подойдет для тех, кто любит эксперименты, не боится выделяться из толпы.

Модная стрижка сочетает в себе не только дерзкие формы, но и игривость, и элегантность. Универсальная и непринужденная прическа шикси поможет создать потрясающий образ с невероятным эффектом.

Уникальная стрижка

Прическа шикси особенная и подходит для женщин любого возраста. Один из ее вариантов можно будет легко подобрать к любой форме лица.

Для любого случая стрижка шикси будет просто идеальным вариантом. В зависимости от текстуры волос можно выбирать и разные варианты стрижки шикси. Уже во время создания данной прически короткие волосы становятся пышными и динамичными, и такой результат сохраняется надолго.

Если волосы сами по себе густые или вьющиеся, то они не только приобретают структуру, но и становятся более густыми. Прическа шикси является отличным вариантом для тех, кто не решается носить очень короткие волосы, но желает перемен во внешности.

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Укладка шикси

Укладывать эту потрясающую прическу легко и быстро, ведь стрижка шикси на короткие волосы отличается своей практичностью и непринужденностью. Такая красота на волосах просто не требует укладки. Чтобы привести волосы в порядок, потребуется немного геля. Остается закрепить им волосы, и стрижка уложена.

Если вы желаете, чтобы у прически было больше динамизма, тогда можно добавить повседневные пляжные волны. Модная прическа станет еще интереснее, если подобрать для нее смелый и правильный цвет волос.

Можно изменить немного стрижку шикси, сделав по-другому укладку. Так, можно изменить направление завитков. Первую прядь можно завить по направлению к затылку, а потом следующую, наоборот, к лицу. Такая укладка придаст волосам более интересный вид. Можно и не проводить эксперименты с завитками, так как даже гладкая стрижка будет выглядеть всегда стильно.

Следует понимать, что короткая прическа в любом возрасте будет выглядеть элегантнее, чем длинные волосы. Модная прическа шикси создает гламурный женский образ и доказывает, что короткие локоны не бывают скучными и с ними можно создать множество стильных образов. Короткие волосы позволяют создать многоуровневую стрижку и придать игривый и неповторимый вид женщине. Модная прическа на короткие волосы может свободно сочетаться с длинными завитками и такой же длинной челкой.