Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца

В прошлом году старшая дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой Вера поступила в престижный вуз, где год обучения стоит 650 тысяч рублей. 19-летняя наследница артиста намеревалась освоить программу “Управление в креативных индустриях”, но быстро решила отказаться от этого учебного заведения.

Покинув институт, Вера пошла на съемочные площадки, где успела поработать и помощником, и ассистентом… Видимо, так Ефремова поняла, кем хочет стать. Она долго готовилась к поступлению, и этим летом смогла стать студенткой Школы-студии МХАТ. Очевидно, девушка пошла по стопам своего знаменитого отца.

О решении Веры изменить свою судьбу рассказал коллега Михаила Олеговича в недавней беседе с “Комсомольской правдой”. По его словам, Ефремов наверняка знает о поступлении дочери в театральный вуз, ведь актер, находясь в колонии, общается с семьей по телефону регулярно.

Напомним, с осени 2020 года 59-летний Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы, находясь в алкогольном опьянении. Знаменитого артиста отправили в места не столь отдаленные на семь с половиной лет.