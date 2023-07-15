 

“Запах, прикосновения”: Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной

15.07.2023, 13:40, Новости дня
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Последние семь лет Дмитрий Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Весной 2021 года у пары родился сын Тихон. Появление на свет ребенка не заставило влюбленных узаконить свои отношения. По мнению телеведущего, штамп в паспорте ничего не изменит. Так он сказал в недавнем интервью.

Дмитрий рассказал, что встретил Екатерину, когда и в его и ее жизни был сложный период. Тулупова тогда похоронила отца, а Шепелев скорбел по покойной жене. Обстоятельства сблизили пару. По словам шоумена, они знали, что именно нужно друг другу.

Уже во время первого свидания телеведущий понял, что Екатерина – его человек. В беседе с Владом Агановым он отметил отличное чувство юмора девушки. Но, конечно, не только шутки привлекли Шепелева в Тулуповой. “Запах, прикосновения…”, – откровенно рассказал о своих чувствах 40-летний шоумен.

Напомним, Дмитрий Шепелев также воспитывает 10-летнего сына Платона от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015-м от глиобластомы. У телеведущего продолжается многолетний конфликт с родственниками покойной артистки. По словам мужчины, родители Жанны хотят забрать внука себе. Те же обвиняют шоумена в том, что он якобы просто запрещает видеться с мальчиком.


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