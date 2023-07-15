 

Российские сценаристы собираются в ходе забастовки писать только плохие сценарии

15.07.2023, 13:33, Разное
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Гильдия российских сценаристов объявила забастовку – кинематографистов не устраивает сразу несколько тенденций, преобладающих в самом изящном из видов шоу-бизнеса.

Среди них – низкие гонорары в долларовом эквиваленте, вмешательство продюсеров в творческий процесс и отсутствие свободной подписки на иностранные стриминговые сервисы.

– Если издевательства продюсера и низкие гонорары ещё можно терпеть, то блокировка подписки на Netflix несёт существенный ущерб для российского кинематографа, – пожаловался на несправедливость сценарист популярного сериала «Доктор Рихтер» Александр Родионов. – В Петербургской академии художеств лучших студентов отправляли на стажировку в Италию, а наша стажировка это иностранные стриминговые сервисы. Мы их всё равно смотрим, но через VPN, как диссиденты. Пусть хотя бы государство нам это финансово компенсирует.

В отличие от голливудских коллег, отечественные сценаристы не собираются приостанавливать творческий процесс и вместо работы посещать ночные клубы. Однако они заверили, что в период забастовки будут писать исключительно плохие сценарии.

– Такой метод, по моему скромному мнению, будет более красноречив, чем просто ничего не делать. Зритель больше не увидит таких шедевров как «Движение вверх» или «Т-34» и будет негодовать по этому поводу, – пригрозил глава гильдии Алексей Сидоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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