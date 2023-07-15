Не упустим Новолуние 17 июля: ритуал на создание намерения и получения желаемого от Вселенной

Новолуние в Раке семнадцатого июля покровительствует новым начинаниям. Это хорошее время для того, чтобы проявлять активность и принимать важные решения. В период новолуния 17 июля у людей появится возможность изменить жизнь и осуществить то, что они давно планировали. Но для того, чтобы увенчались старания успехом, желательно просить помощи у Вселенной. Как правильно делать это? Как получить поддержку Вселенной с помощью ритуала?

Четко обозначить намерения

Прежде, чем начать ритуал и просить поддержки высших сил, человек должен четко осознать, чего он хочет, понять свои стремления и потребности. Рекомендуется записать намерения и мечты на листе бумаги или на странице дневника.

Следует излагать мысли в конкретной, подробной и, что очень важно, позитивной форме. Человек должен сосредоточиться только на том, чего хотел бы на данный момент жизни, а не на том, чего стремится избежать.

Создать подходящую обстановку

Желательно выбрать тихое, уединенное место, где человека никто и ничто не будет беспокоить. Можно зажечь свечи, использовать эфирные масла, благовония, расслабляющую музыку. Все это помогает приобрести правильный настрой для ритуала.

Сеанс медитации

Для начала надо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточиться на моменте.

Затем человеку нужно закрыть глаза и представить белое облако, которое приближается к нему и забирает весь негатив. А потом снова взлетает на небо и продожлает путь.

Представив себе такой образ, человек ощущает легкость и свободу. Затем с закрытыми глазами он должен визуализировать, как его намерения воплощаются в жизнь. Важно прочувствовать этот момент так, как будто желания уже осуществились. Представить себе позитивные эмоции, связанные с их исполнением: удовлетворение, счастье.

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Зафиксировать намерения

Важно составить список целей и желаний на ближайшее время. Надо использовать конкретные фразы и позитивные формулировки. Например, не надо писать “Хочу новую работу”. А лучше сформулировать желание так: “У меня есть новая работа, о которой я давно мечтал. Я получают от нее удовольствие, хорошо нахожу общий язык с начальством и коллегами”.

Избавиться от негативных установок

Записывая намерения, человек должен освободиться от плохой энергии, которая мешает реализовать мечты. Важно отказаться от неправильных установок. На отдельном листе бумаги надо составить список отживших представлений, которые уже не работают, а также страхов, сомнений, нетативных мыслей. После этого листок надо сжечь.

Сосредоточиться на хороших намерениях

Надо представить их себе, как что-то уже существующее, воплотившееся в жизнь. Человеку следует закрыть глаза и представить, что все складывается так, как он хочет. А затем произнести молитву или аффирмацию, чтобы попросить поддержки у высших сил.

Правильные действия

Сам ритуал не гарантирует исполнения желаний. Для реализации поставленных целей человеку необходимо прилагать усилия. Только в этом случае можно ожидать поддержки Вселенной.

Сидеть сложа руки и ждать, когда намерения осуществятся сами по себе, никак нельзя. Проведя ритуал, надо, безусловно, верить, что высшие силы помогут исполнить желания, изменят обстоятельства таким образом, чтобы мечты воплотились в реальность. Но следует учитывать, что Вселенная ждет от самого человека активных действий. В противном случае, результата не будет. Новолуние – отличный период для реализации планов. Но не все приходит сразу. Для осуществления целей необходимо время, а также трудолюбие, настойчивость и терпение самого человека.