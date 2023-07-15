Козероги должны найти время для себя: гороскоп на неделю с 17 по 23 июля

С 17 по 23 июля у каждого знака зодиака в жизни произойдут определенные изменения. Это касается практически всех сфер жизни. В этот период очень важно уделить достаточно времени себе, своим желаниям и увлечениям. Это позволит стать намного счастливее. Вот гороскоп для каждого знака зодиака.

Овен

Вам нужно смириться с прошлым. Сосредоточьтесь на настоящем моменте, не глядя на то, что произошло. Поблагодарите Вселенную за полученные уроки и живите дальше. Это позволит получить от жизни именно то, чего так давно хотели и к чему стремились.

Телец

Тельцам обязательно нужно уделять время себе. Перестаньте быть настолько занятыми своей профессиональной жизнью и постарайтесь уделить внимание и себе.

Если все еще не знаете, что делает вас счастливым и каковы ваши увлечения, то сейчас самое время это узнать и наслаждаться жизнью.

Близнецы

Вам нужно бороться за то, что вы хотите. Хватит ждать подходящего момента, наберитесь мужества и действуйте.

Вы там, где должны быть, вам просто нужно доверять себе и позволить своей интуиции вести вас. Это позволит добиться большого успеха.

Рак

Вам нужно освободиться от негативных мыслей. Представьте, что это как облака, проходящие через вашу жизнь.

Они продолжают свой путь через Вселенную, но при этом не остаются в вашей жизни. Сосредоточьтесь на хороших вещах и наслаждайтесь настоящим. Это позволит стать счастливым человеком.

Лев

Вы должны знать, что действительно делает вас счастливым. Настал тот момент, когда нужно быть честным с самим собой.

Прислушайтесь к своей душе и узнайте, что вам нужно, чтобы чувствовать себя наполненным, чтобы вы могли внести необходимые изменения для прекрасного будущего. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно.

Дева

Вам нужно разрушить стены, воздвигнутые вокруг вашего сердца. Не бойтесь любви.

Даже если это тяжело для вас, отпустите барьеры и позвольте людям увидеть вас таким, какой вы есть на самом деле, чтобы вы могли построить самые прекрасные отношения. Это позволит стать действительно счастливым.

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Весы

Нужно быть собой в мире, где все носят маски. Станьте примером для окружающих, покажите свою уязвимость и откройте душу, и вы увидите, как коренным образом изменятся ваши отношения с теми, кто вам дорог.

Скорпион

Вам нужно перестать гоняться за двумя зайцами сразу. Перестаньте загромождать свой график всякими бесполезными вещами.

Выясните, что вам действительно нужно, составьте план и приступайте к работе. Исполняйте свои мечты одну за другой.

Стрелец

Вам нужно научиться быть благодарным за жизнь, которой вы живете.

Наслаждайтесь настоящим моментом, как если бы он был последним, цените то, что происходит сейчас, и наслаждайтесь спокойствием. Любите себя и все, что с вами происходит.

Козерог

Вы должны знать свои пределы. Вы слишком заняты и не знаете, как наслаждаться действительно важными моментами в жизни.

Находите время и для себя, для своих страстей и увлечений, для мелочей, которые приносят вам покой и счастье.

Водолей

Вы должны следовать за своими мечтами. Не бойтесь препятствий, которые вы видите на горизонте, найдите в своей душе силы двигаться дальше и преодолевать их.

Вы находитесь там, где вам нужно быть, все у вас получится чудесным образом.

Рыбы

Вам нужно найти свой путь в жизни. Перестаньте поддаваться влиянию окружающих вас людей, прислушайтесь к своему сердцу и выясните, что действительно делает вас счастливым.