Мнение: Возможно, американцы переключатся с России на Китай

Украина, кажется, перестаёт быть «текущей штукой», как называют этот феномен на Западе. Была когда-то на главных полосах газет девочка Грета, вышла из моды, забыли. Висел на каждой стене покойный Джордж Флойд, вышел из моды, был забыт. В феврале 2022 «текущей штукой» стала Украина, однако вот уже больше года прошло, и публике она надоела изрядно. Западным политикам тоже надоела — в воскресной Свинье мы с Кримсональтером как раз будем подробно обсуждать способ, который США, возможно, уже выбрали для техничного выхода из конфликта.

Президент Зеленский, не получив на прошедшем саммите НАТО поддержки, начал возмущаться, требовать, практически оскорблять своё руководство. Эмоции объяснимые — планета теряет к Украине интерес, время президента Зеленского уходит, его обиженное лицо и зелёная футболка вызывают теперь скорее раздражение, чем сочувствие. Всё идёт к тому, что Украину оставят с Россией наедине, а это перспектива для нынешнего Киева невыносимая. Однако Запад есть Запад — белые сагибы всегда держат дикарей на дистанции, не позволяя последним эту дистанцию сокращать. В ответ свой на едкий сарказм в Твиттере господин Зеленский получил ожидаемый ответ: его начали аккуратно пригашивать в «независимых» СМИ.

В британских газетах, к примеру, пишут про перепалку господина Зеленского с Беном Уоллесом, министром обороны Британии (ссылка):

В ответ на поразительную словесную атаку министра обороны Бена Уоллеса, президент Зеленский заявил, что Украина всегда благодарна Западу за помощь в борьбе с Россией.

Зеленский предложил встретиться с министром завтра после его противоречивых высказываний на конференции НАТО в Прибалтике.

На мероприятии в Литве министр обороны Британии заявил, что он прямо сказал киевским чиновникам: «Я вам не Амазон», когда они вручили ему «список покупок» после 11-часовой поездки в разрушенную войной столицу.

Далее он предположил, что Киев не проявил достаточной «благодарности» за материальную поддержку, которую он получил после вторжения в феврале 2022 года.

Раньше подобное в СМИ не попадало, так как простым британцам было совершенно необязательно задумываться над тем, что Британия и вправду не бесплатный магазин товаров для второстепенной восточноевропейской страны. Теперь — попадает. Блок на критику Украины и на вынос грязного белья на улицу снят.

Вот что пишет уже американское СМИ, Вашингтон Пост. В статье речь идёт про твит господина Зеленского, в котором он назвал заявление НАТО «беспрецедентным и абсурдным» (ссылка):

Конфронтационный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, в котором он бросил вызов лидерам НАТО по поводу медленных темпов вступления его истерзанной войной страны в альянс, настолько взбудоражил Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассмотрели возможность отмены “приглашения” Киеву присоединиться, по словам шести человек, знакомых с этим вопросом…

<…>

Этот инцидент иллюстрирует разочарование внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых сильных сторонников на этой неделе усомнились в том, служит ли он интересам Украины своей вспышкой гнева…

Технически, разумеется, украинский президент прав. На саммите белые господа прямо указали Украине на коврик перед дверью, предельно доходчиво объяснив, что в НАТО воюющую страну не ждут, так как работа прокси как раз и заключается в том, чтобы принимать на себя всю тяжесть боевых действий. Однако американцев тоже можно понять — они не хотят терпеть никаких грубостей и колкостей от туземного политика из колонии, которая зависит от них практически на 100%.

Самый плохой признак для господина Зеленского, повторюсь, заключается в том, что всё это полезло сейчас наружу, на страницы главных СМИ Запада. Похоже, его путешествие в сторону, куда проследовали ранее Грета Тунберг и Джордж Флойд, уже началось.

Возможно, новой «текущей штукой» для западной пропаганды станет Китай. По наводке Руслана Карманова прочёл сейчас статью про китайских учёных, которые уезжают из США. Пишет журнал Форин Полиси, лояльное американскому государству издание (ссылка):

…растёт число китайских учёных, покидающих Соединенные Штаты в поисках работы за рубежом…

Китайские ученые, проживающие в Соединенных Штатах, в течение десятилетий вносили вклад в исследования, способствующие развитию передовых технологий и науки. Однако, усугубляющиеся геополитические отношения, усиливающийся контроль за китайскими исследователями и усилия Пекина по привлечению и удержанию талантов могут заставить их искать работу в других местах. С 2010 по 2021 год число китайских учёных, покидающих Соединённые Штаты, стабильно возрастало, согласно новому исследованию, опубликованному в прошлом месяце. Если тренд продолжится, эксперты предупреждают, что “утечка мозгов” может серьезно нанести удар по научным исследованиям США в долгосрочной перспективе.

“Это абсолютно разрушительно,” — сказал Дэвид Бир, заместитель директора по исследованиям иммиграции в Институте Кейто. “Многие исследователи, на которых Соединенные Штаты полагаются в области передовых технологий, приехали из Китая или являются иностранными студентами, и это явление, безусловно, негативно скажется на американских компаниях и научных исследованиях в будущем”.

От полупроводниковых чипов до искусственного интеллекта, технологии находятся на передовой линии конкуренции между США и Китаем, при этом Вашингтон и Пекин стремятся подавить сектора друг друга. Сотрудничество, даже в ключевых секторах, таких как борьба с изменением климата, является редкостью.

С 2010 по 2021 год число уехавших из США ученых китайского происхождения возросло с 900 до 2621, причем ученые уезжали с ускоренным темпом между 2018 и 2021 годами…

Основных причин, по которым китайцы возвращаются в Китай, три.

Первая — американские лаборатории отстали, это первый класс, но уже не высший класс. В Китае учёные могут получить более высокие зарплаты и более современное оборудование. Китай крупнейшая экономика мира, причём относительно здоровая и по-хорошему амбициозная. Пока в США разрабатывают новые направления срамного блуда, в Китае сосредоточены на квантовых компьютерах и редактировании генома. В США, разумеется, наука тоже очень сильна — гораздо сильнее, чем в России, например, — но всё же в США наука неторопливо деградирует, тогда как в Китае — бурно развивается.

Вторая причина отъезда китайцев — господствующая идеология США. Она подразумевает угнетение лучшей части населения в пользу природы и меньшинств, что отвратительно даже для обычных американцев. Для китайских учёных — носителей традиционных ценностей и убеждённых меритократов — повесточка отвратительна втройне. Китаец не хочет «целовать ботинок» ленивому неучу только потому, что у того кожа другого цвета. Также он не хочет видеть ярко накрашенных первертов в школах и не хочет делать себе вазектомию ради сокращения выбросов CO₂.

Да, пока что ото всех этих неомарксистских радостей можно уклониться — особенно если у тебя есть деньги. Однако осколки повесточки всё равно будут периодически долетать: например, в виде отдела по толерантности в НИИ или в виде нацеленной на молодую поросль пропаганды радужных идей. Опять-таки, китайцы знают историю Китая, которая показывает, что левые периодически переходят к силовому насаждению принципов господствующей идеологии, после чего жизнь граждан становится по-настоящему невыносимой.

Чтобы терпеть повесточку и связанные с ней риски, нужны веские причины: например, значительно более высокие зарплаты, существенно лучшее оснащение лабораторий или звёздные научные команды. Всё это в США есть, если сравнивать с Болгарией или Индонезией. Если же сравнивать США с Китаем, ничего этого в США уже нет.

Этих двух причин уже вполне достаточно, чтобы периодически обнимать чемодан и, поглаживая его кожу, мечтательно размышлять о возвращении в Китай. Третья причина заключается в том, что Китай постепенно становится в США новой «текущей штукой». Если до последнего времени единственными евреями 21-го века были русские, которых можно безопасно обвинять в самых жутких преступлениях и грехах, то теперь эту почётную роль оспаривают у нас китайцы. Антикитайские настроения в США раздуваются централизованно, на уровне крупных политиков и крупных СМИ. Промежуточные итоги уже чувствуются: китайца могут избить в Нью-Йорке до полусмерти просто потому, что у него другой разрез глаз.

Я не хочу разжигать, поэтому не буду давать прямые ссылки на статьи и на видео с конкретными инцидентами. Вам гуглить тоже не советую, тяжёлый для просмотра контент. Просто тезисно замечу, что естественным следствием раздувания ненависти к Китаю стали нападения на китайцев на улицах городов США.

Точной статистики по количеству нападений у меня нет, но это и неважно, так как за пределами своей профессиональной области учёные являются обычными людьми, то есть весьма подвержены влиянию эмоций. Еженедельные новости в духе «на почве ненависти избили очередного китайца» желанию уехать весьма способствуют, при этом учёному достаточно один раз лично столкнуться с синофобией, чтобы его отношение к США резко ухудшилось навсегда. В уличном кафе обозвали нетолерантным словом, политики называют китайцев врагами, на Ютубе в свежем ролике кто-то напал на китайца, так как тот азиат. Всё, в голове щёлкнуло, желание уехать из США стало сильным.

Напомню, президентские выборы в Тайване запланированы на 13 января 2024 — осталось полгода. После выборов американцы могут пойти на обострение, спровоцировав прокси-войну с Китаем по типу украинской.

Если Украина не будет ещё к этому времени забыта, то её забудут рывком, так как все ресурсы, включая журналистов и оружие, Западу придётся переключить на Тайвань. Китайским учёным, которые к этому времени не вернутся ещё в Китай, будет неприятно: они, в отличие от русских учёных, достаточно выделяются внешне, чтобы агрессивные потребители пропаганды легко распознавали их в толпе.