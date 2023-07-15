NBC – учения с прицелом на будущий конфликт — генерал готовит ВВС США к войне с Китаем

Генерал Майк Минихан считает, что США в течение двух лет могут оказаться в состоянии вооружённого конфликта с КНР. Для того что быть готовыми к такой ситуации, ВВС Соединённых штатов в настоящее время проводят учения в Тихом океане — Mobility Guardian’23. Генерал заверил корреспондента NBC, что «подобные учения имеют решающее значение для готовности» и страна сможет эффективно отстаивать свои интересы.

Сегодня вечером на фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем мы находимся с американскими войсками в Тихом океане, где генерал Майк Минихан готовит своих лётчиков к миссии, которая, как он предупреждает, может потребоваться уже в ближайшее время.

КОРТНИ КУБ, корреспондент NBC: Как вы думаете, США могут оказаться в войне с Китаем в ближайшие несколько лет?



МАЙК МИНИХАН, генерал ВВС США: Не мне говорить, можем ли мы оказаться в ситуации войны с Китаем в ближайшие несколько лет.



Ранее в этом году Минихан, глава управления воздушной мобильности, написал противоречивый рапорт своим командирам, предупредив, что США могут оказаться в войне с Китаем через два года, и они должны быть готовы к этому.

КОРТНИ КУБ, корреспондент NBC: Вы всё ещё верите в это?



МАЙК МИНИХАН, генерал ВВС США: Я не верю, что конфликт неотвратим. Я не верю, что это неизбежно, но я также считаю, что сейчас главное — готовность к нему.

Уже заметны точки напряжённости: китайский истребитель недавно подрезал американский самолёт-разведчик, а китайский военный корабль подошёл опасно близко к американскому кораблю в Южно-Китайском море.

Cейчас Минихан вместе 3 тысячами лётчиков из семи стран и 70 самолётами готовит манёвры Mobility Guardian. Крупнейшие учения по боевой готовности в истории командования, в том числе этот британский грузовой самолёт, сбрасывающий американское оборудование, затем имитирующий медицинскую эвакуацию, и отрабатывающий снабжение баз в отдалённых районах.

А это миссия по доставке припасов лётчикам, создающим базу на крошечном острове к северу от Гуама.

КОРТНИ КУБ, корреспондент NBC: Сейчас мы находимся прямо над зоной десантирования. Около дюжины самолётов начали сбрасывать их материалы и медицинскую помощь.

В своей служебной записке Минихан рекомендовал лётчикам готовиться стрелять боевыми и целиться в голову.

МАЙК МИНИХАН, генерал ВВС США: Я не пытаюсь быть провокатором, я пытаюсь обеспечить свои соединения инструментами, действиями и приоритетами, необходимыми для победы.

КОРТНИ КУБ, корреспондент NBC: Вы по-прежнему согласны со всем, что написано в том январском рапорте?

МАЙК МИНИХАН, генерал ВВС США: Абсолютно согласен с безотлагательностью действий.

КОРТНИ КУБ, корреспондент NBC: Вы готовы теперь?



МАЙК МИНИХАН, генерал ВВС США: Теперь мы готовы.

Эти заверения прозвучали, даже несмотря на то, что некоторые критики высказывают опасения, что США недостаточно быстро модернизируют оборудование для потенциального конфликта, но Минихан говорит нам, что подобные учения имеют решающее значение для готовности войск.

Дата выхода в эфир 13 июля 2023 года.

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