 

Samnytt – винтики в механизме НАТО — власти Швеции научат своих граждан любить Североатлантический альянс

15.07.2023, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Швеции запускают общенациональную кампанию, призванную развеять скептицизм по поводу вступления страны в НАТО, который всё ещё присутствует у части населения. Цель инициативы правительства состоит в том, чтобы каждый член шведского гражданского общества чувствовал «персональную ответственность» за то, что он является «винтиком в механизме НАТО».


AP

Шведы расходятся во мнениях относительно того, насколько хорошо или плохо то, что Швеция вступает в НАТО. Несмотря на то что доля сторонников присоединения к военному блоку увеличилась, многие всё ещё настроены критически или скептически и не убеждены в том, что членство в Североатлантическом альянсе укрепит национальную безопасность страны, а возможно, даже её ослабит. Кроме того, у шведов есть сомнения по поводу сосуществования с Турцией, пишет Samnytt.

Подвергшееся резкой критике за политизацию Шведское управление по чрезвычайным ситуациям (MSB) в настоящее время вместе с правительством и вооружёнными силами страны проводит масштабную общенациональную информационную кампанию, чтобы «научить» шведский народ «любить» могучий военный блок. Шведские власти хотят, чтобы после долгожданного вступления Швеции в НАТО все жители Швеции были довольны этим решением.

MSB заявляет, что цель кампании заключается в том, чтобы «дать лучше понять, что такое НАТО и что членство означает для Швеции». В ведомстве хотят, чтобы каждый швед это «прочувствовал» и ощутил, что он – «винтик в машине НАТО», который обязан послушно выполнять свою работу.

Генеральный директор MSB Шарлотта Петри Горницка убеждена, что вся «гражданская» Швеция должна поддержать военный блок, поскольку «время, когда можно было спорить за и против, прошло». По мнению чиновника, сейчас речь идёт о том, чтобы все жители Швеции были довольны принятым правительством решением, не хотели «подрывать национальную безопасность Швеции» и «работать на Путина», отмечает издание. 

Информационная кампания MSB ориентирована в первую очередь на молодёжь, иммигрантов и бизнес. Каждый предприниматель узнает, как ему «внести свой вклад» в НАТО посредством своей деятельности. Большое внимание также уделяется молодёжи в возрасте от 16 до 25 лет. Их необходимо убедить в совершенстве НАТО с помощью кампаний влияния в социальных сетях, а также в учебных заведениях. Кроме того, агитационные материалы будут переведены на арабский и ряд других языков, на которых сегодня говорят многие жители страны, подчёркивает автор статьи.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / NBC – учения с прицелом на будущий конфликт — генерал готовит ВВС США к войне с Китаем

15.07 / Треть населения США находится под угрозой экстремальной жары — рекордные показатели держатся уже две недели

15.07 / Отчуждение и раскол — состояние демократии в США вызывает недовольство у большинства американцев

15.07 / В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

15.07 / Мнение: Саммит НАТО не удовлетворил амбиции Зеленского и преподал ему урок политического реализма

15.07 / Половина украинских беженцев от войны рассчитывают остаться в ФРГ навсегда, но пока что только каждый пятый смог найти работу

15.07 / Помощь Киеву довела НАТО до кризиса с закупками вооружения

14.07 / Секретная служба завершила расследование кокаинового скандала, так и не найдя того, кто пронёс наркотик в самое охраняемое здание на Земле

14.07 / BFM TV – вертолёты, дроны и бронетехника — празднование 14 июля во Франции пройдёт при беспрецедентных мерах безопасности

14.07 / Московское отделение “ЕР” объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика