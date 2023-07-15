Samnytt – винтики в механизме НАТО — власти Швеции научат своих граждан любить Североатлантический альянс

Власти Швеции запускают общенациональную кампанию, призванную развеять скептицизм по поводу вступления страны в НАТО, который всё ещё присутствует у части населения. Цель инициативы правительства состоит в том, чтобы каждый член шведского гражданского общества чувствовал «персональную ответственность» за то, что он является «винтиком в механизме НАТО».



AP

Шведы расходятся во мнениях относительно того, насколько хорошо или плохо то, что Швеция вступает в НАТО. Несмотря на то что доля сторонников присоединения к военному блоку увеличилась, многие всё ещё настроены критически или скептически и не убеждены в том, что членство в Североатлантическом альянсе укрепит национальную безопасность страны, а возможно, даже её ослабит. Кроме того, у шведов есть сомнения по поводу сосуществования с Турцией, пишет Samnytt.

Подвергшееся резкой критике за политизацию Шведское управление по чрезвычайным ситуациям (MSB) в настоящее время вместе с правительством и вооружёнными силами страны проводит масштабную общенациональную информационную кампанию, чтобы «научить» шведский народ «любить» могучий военный блок. Шведские власти хотят, чтобы после долгожданного вступления Швеции в НАТО все жители Швеции были довольны этим решением.

MSB заявляет, что цель кампании заключается в том, чтобы «дать лучше понять, что такое НАТО и что членство означает для Швеции». В ведомстве хотят, чтобы каждый швед это «прочувствовал» и ощутил, что он – «винтик в машине НАТО», который обязан послушно выполнять свою работу.

Генеральный директор MSB Шарлотта Петри Горницка убеждена, что вся «гражданская» Швеция должна поддержать военный блок, поскольку «время, когда можно было спорить за и против, прошло». По мнению чиновника, сейчас речь идёт о том, чтобы все жители Швеции были довольны принятым правительством решением, не хотели «подрывать национальную безопасность Швеции» и «работать на Путина», отмечает издание.

Информационная кампания MSB ориентирована в первую очередь на молодёжь, иммигрантов и бизнес. Каждый предприниматель узнает, как ему «внести свой вклад» в НАТО посредством своей деятельности. Большое внимание также уделяется молодёжи в возрасте от 16 до 25 лет. Их необходимо убедить в совершенстве НАТО с помощью кампаний влияния в социальных сетях, а также в учебных заведениях. Кроме того, агитационные материалы будут переведены на арабский и ряд других языков, на которых сегодня говорят многие жители страны, подчёркивает автор статьи.

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