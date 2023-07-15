Украина предупреждает о возможности кибератак через Starlink

Государственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA Украины в своих соцсетях предупредила о возможных кибератаках на компьютеры с доступом к интернету через терминалы Starlink, исходящих из России.

Представители CERT-UA указали, что одним из источников угроз являются бывшие офицеры Службы безопасности Украины (СБУ), которые с 2014 года работают на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ в Крыму.

“В группе повышенного риска находятся компьютеры, находящиеся за пределами периметра защиты, включая те, которые используют терминалы Starlink”, – пояснили представители CERT-UA.

В июне премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что Великобритания выделит Украине до £25 млн ($32 млн по текущему курсу) в течение двух ближайших лет для укрепления кибербезопасности.

Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы Украины, а также сопротивляться киберугрозам со стороны России.