«Наши парни взяли бы Бастилию за пять минут» – Маргарита Симоньян высмеяла главный праздник французов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поиронизировала над главным национальным праздником Франции – Днём взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

Журналистку удивило несоответствие повода и размаха торжества, сопровождаемого наземным и воздушным парадами и пиротехническим шоу.

– Когда я последний раз была в Париже, специально сходила посмотреть на эту самую знаменитую Бастилию. Ну смешно же! Даже моя с Тиграном дача лучше укреплена. Что там брать-то, господи? Пара русских десантников управится за пять минут. Устраивают целый парад из-за такой мелочи, – высказалась журналистка в эфире одного из федеральных каналов.

Симоньян также напомнила, что узниками Бастилии были исключительно гуманисты и лучшие умы Франции – Бомарше, Вольтер, Маркиз де Сад:

– В России им памятники при жизни ставили, а на родине в кутузку. Вот вам и суть так называемого свободного Запада.

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