Мнение: О нехорошем сигнале для России… Полный крах всё ближе?

на фоне всех событий и дискуссий было бы несправедливым и неправильным умалчивать о крупных проблемах в России, даже если это «льёт воду на мельницу врага». Самоуспокоенность вредна в таких случаях. Проходили уже.

Тем более, что конкретно эта проблема, относительно которой получен уже вполне чёткий сигнал, чревата крайне серьёзными последствиями. Вплоть до самых серьёзных…

Суть её — в резкой, радикальной и негативной перемене общественных настроений, зафиксированной бесстрастной социологией.

Как сообщают, к настоящему времени вера россиян в светлое будущее страны рухнула до исторического минимума. Так, по состоянию на июнь 2023 года 58% россиян заявили, что страну впереди ждут «тяжёлые времена». Это показал опрос общественных настроений, проведённый иноагентом «Левада-Центром». За год доля тех, кто негативно оценивает будущее, подскочила сразу на 10 процентных пунктов и достигла рекорда за всё время наблюдений (с 2008 года). Предыдущий максимум — 56% — социологи фиксировали в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, который принес России сильнейшее с 1990-х падение экономики.

При этом примерно четверть опрошенных иноагентом «Левадой» (24%) заявили, что «тяжёлые времена» страна «переживает сейчас». Доля тех, кто считает, что «тяжёлые времена позади» по сравнению с началом спецоперации сократилась практически вдвое — с 21% до 11%. И это минимум за последние семь лет. Страна впадает в пессимизм…

Резкий рост негативных оценок и опасений по поводу будущего начался в России после пенсионной реформы. Если 2017 году «пессимистов» было 25-26%, то в 2018-м — уже 52%. И сейчас рост негатива продолжается.

Итак, сухая #статистика свидетельствует о том, что большинство россиян не просто разуверились в будущем, но и больше не стесняются об этом заявлять, открыто признавая, что страну ждут ещё более тяжёлые времена, чем сейчас. С другой стороны, хотя в будущее россияне в массе смотрят мрачно, большинство из них по-прежнему утверждают, что дела в стране «идут в правильном направлении». Такой ответ дали 61% респондентов, почти две трети. Из них почти каждый третий пояснил, что «поддерживает курс Путина», каждый четвёртый указал на некое «улучшение благосостояния людей» (но не рост своего собственного), а каждый пятый рассказал о «борьбе с фашизмом» и «освобождении людей» в новых регионах РФ. А вот среди тех, кто считают, что «страна движется в тупик», почти половина (47%) объяснили своё мнение проведением СВО, и лишь пятая часть традиционно пожаловались на высокую инфляцию, снижение доходов и прочий экономический негатив.

Само по себе такое «двоемыслие» — страна вползает в кризис, но дела в ней «идут в правильном направлении» — лучше всего указывает на растерянность и страх социума. Который с одной стороны «нутром чует», что приближается какая-то ж***па, и это выработанная поколениями интуиция, а с другой наивно закрывается от реальности верой в традиционное «начальству виднее». Под сурдинку подобных настроений Советский Союз распался, когда было понимание «так жить нельзя», но была и надежда на русский авось. Не сработала.

Ну и вообще-то, поскольку всё в экономике зависит от стихийного выбора миллионов не связанных между собою людей, их настроения и ожидания играют решающую роль в том, что будет дальше. Перевесят пессимизм и апатия — начнётся кризис, потому что основная масса экономических агентов будет сознательно или подсознательно к нему готовиться. Будет уверенность в «светлом завтра» — и, возможно, удастся проскочить на тоненького, если только какой-нибудь новый шок извне всё не разрушит.

Пока, насколько можно понять из недавних замеров общественных настроений, «печальный финал» более вероятен. И к нему российский социум начинает морально готовиться.

А вы как считаете?

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