 

ABC News – треть населения США находится под угрозой экстремальной жары — рекордные показатели держатся уже две недели

15.07.2023, 10:49, Новости дня
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Около ста миллионов американцев столкнулись с экстремальной жарой, которая пока не собирается отступать. Число обращений в больницы в два раза больше, чем в прошлом месяце; врачи бьют тревогу из-за опасности тепловых ударов и летальных исходов.

А теперь к исторической жаре. 100 миллионов американцев, от одного побережья до другого, сейчас находятся под угрозой сильной жары. В Финиксе 14-й день подряд ожидается температура не ниже 110 градусов по Фаренгейту. Сегодня утром с нами на связи Мэтт Риверс. Доброе утро, Мэтт.

Доброе утро, Майкл. В связи с экстремальной жарой, о которой вы говорите, больницы по всей стране, как, например, Banner Health в Финиксе, сталкиваются с растущим числом пациентов, поступающих из-за жары. Только за последний месяц по всей стране было зарегистрировано более 7000 случаев недомоганий, связанных с жарой. Это число удвоилось по сравнению с прошлым месяцем.

Вчера я разговаривал с врачом отделения неотложной помощи, доктором Анишем Нарангом, который заявил мне, что некоторые из этих случаев относительно легко поддаются лечению: например, небольшой жар, изнеможение, солнечные ожоги. Но что его действительно беспокоит, так это тепловой удар. Это самое серьёзное из подобных расстройств. Он сопровождается такими симптомами, как температура тела выше 104 градусов по Фаренгейту (40 °C), и, как это ни парадоксально, в этом случае можно потерять способность потеть.

Прошлым летом в районе Финикса более 400 человек умерли в результате болезней, связанных с жарой, и при таких температурах, которые мы наблюдаем, Робин, врачи обеспокоены: мы снова можем достичь этих цифр.

Вызывает серьёзную обеспокоенность. Спасибо, Мэтт.

Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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