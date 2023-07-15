Associated Press – отчуждение и раскол — состояние демократии в США вызывает недовольство у большинства американцев

Только порядка 10% взрослого населения Соединённых Штатов высоко оценивает работу демократии в стране. При этом более половины считают, что правительство слабо отражает их взгляды на множество различных вопросов — от абортов и оружия до миграции и государственных расходов, пишет Associated Press со ссылкой на собственный опрос.



AP

Только примерно каждый десятый взрослый американец высоко оценивает то, как демократия работает в Соединённых Штатах или насколько хорошо она представляет интересы большой части населения. Об этом свидетельствует новый опрос, проведённый Associated Press и Центром исследований по связям с общественностью Чикагского университета.

Большинство респондентов считают, что законы и политика США по самым разным вопросам плохо отражают желания большинства американцев. Исследование также показывает, что свыше половины граждан (53%) считают, что конгресс плохо справляется с отстаиванием демократических ценностей.

Участников опроса беспокоили не столько сами механизмы демократии — законы о голосовании и подсчёте бюллетеней, — сколько её результаты. Полученные данные иллюстрируют широко распространённое политическое отчуждение на фоне того, как поляризованная, с трудом восстанавливающаяся от пандемии страна сталкивается с инфляцией и опасениями рецессии, обращает внимание Associated Press.

Согласно опросу, в целом около половины населения — 49% — говорят, что демократия в США работает не очень хорошо. Примерно столько же полагают, что обе ведущие партии плохо справляются с отстаиванием демократии.

«Я не думаю, что кто-то из них делает хорошую работу по одному состоянию экономики, — нас убивает инфляция», — отметил 45-летний участник опроса из Коннектикута Майкл Браун. Мужчина признался, что он зарабатывает столько же, сколько зарабатывал раньше, но вынужден прилагать большие усилий, чтобы свести концы с концами.

Между тем, по данным опроса, 53% американцев считают, что их взгляды плохо представлены правительством. Причём республиканцы и сторонники независимых кандидатов придерживаются такой позиции чаще, чем демократы.

29-летняя исследовательница из Мичиганского университета Каралин Кисслинг, участвовавшая в опросе, заявила, что повсюду наблюдает «тревожные признаки». Она отметила, что из-за выросшего межпартийного раскола в обществе люди всё реже проявляют политическую активность и не хотят выступать на собраниях местного самоуправления.

По её словам, это ведёт к отчуждению на национальном уровне, что она определённо чувствует, когда видит, какие решения принимаются в Вашингтоне. Политики зачастую прислушиваются не к большинству, а к «самым громким голосам в комнате», сказала Кисслинг.

Поляризация превратила некоторые штаты во «владения одной партии», что вызывает у людей ещё большую апатию. «В Калифорнии (на выборах. — ИноТВ) я чувствую себя так, словно каждый раз выбрасываю свой голос», — заявил 63-летний житель штата республиканец Марк Шорт.

Опрос также показывает, что 71% жителей страны считают, что желание большинства американцев должно иметь решающее значение при принятии законов и политического курса. Но только 48% думают, что так действительно происходит на практике.

Причём отношение избирателей становится ещё более негативным, когда речь идёт о конкретных вопросах. Около двух третей респондентов говорят, что политика в отношении иммиграции, государственных расходов, абортов и оружия не отражает взгляды большинства. Почти столько же придерживаются аналогичного мнения об экономике, гендерной идентичности и ЛГБТ.

81-летний пенсионер из штата Нью-Йорк Джозеф Дерито выразил уверенность, что действующая иммиграционная политика не соответствует чаяниям большей части американцев. По его мнению, правительство слишком опекает людей, «которые могут работать, но вместо этого получают пособия».

68-летняя пенсионерка и демократ из Цинциннати Сандра Уайетт обвинила в «эрозии демократии» Трампа. По словам афроамериканки, при прошлом президенте проблемы с расизмом в стране вновь обострились, и теперь людей могут пристрелить «просто за цвет их кожи».

Бывший рабочий детройтской автокомпании и демократ Стэнли Хоббс предположил, что в подрыве американской демократии виноваты «несколько республиканцев». На его взгляд, они состоят в заговоре с крупным бизнесменом и принимают законы, в том числе о запрете абортов, которые не отражают интересов большинства.

Но, несмотря на сложную ситуацию в стране, Хоббс пытается сохранить оптимизм. «Похоже, что это всегда происходит в США, и мы всегда побеждаем, — заявил он, напомнив о популярности американских политиков, поддерживающих нацистскую Германию накануне Второй мировой. — Я просто надеюсь, что и на этот раз мы победим».

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