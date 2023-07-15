Бананово-желтый – свежий маникюрный тренд июля: особенности модного нейл-арта

Бананово-желтый цвет помогает придать яркость и красоту ногтям. Насыщенный слегка золотистый оттенок желтого помогает сделать маникюр действительно восхитительным.

Ногти такого оттенка выглядят действительно восхитительно и помогают сделать образ привлекательным. Этот цвет придает ногтям яркий солнечный блеск. Вот несколько отличных идей выполнения маникюра.

Яркий желтый с банановым акцентом

Очень красиво и красочно выглядят желтые ногти. Для выполнения ней-арта нужно нанести на ногтевую пластину желтый лак.

Один ноготь нужно сделать акцентным и приклеить на него наклейку с изображением бананов. Это позволит сделать образ ярким и притягательным.

Желтый с розовым и узором банана

Пастельные оттенки в этом году пользуется большой популярностью. Очень красиво смотрится приглушенный желтый нежным розовым.

Чтобы добавить визуальный интерес, стоит приклеить на один акцентный ноготь с изображением бананов. Это выглядит очень стильно.

Зеленые бананы

Чтобы получить уникальный взгляд на бананово-желтые ногти, стоит добавить в свой маникюр элементы зеленого цвета. Это выглядит очень красиво и модно.

Мраморный маникюр — прекрасный способ смешать зеленый и желтый цвета или создать невероятно красивую цветовую гамму.

Добавить немного мерцания

Можно воплотить на своих ногтях идеальный тропический закат, добавив золотистое мерцание поверх бананово-желтого лака.

Чтобы маникюр выглядел еще более стильно и привлекательно, стоит добавить дополнительные украшения для кутикулы. Для еще более смелого эффекта стоит выполнять такой нейл-арт на длинных ногтях или на шпильках.

Гламурный французский маникюр

При помощи бананово-желтого цвета можно сделать свой френч действительно восхитительным и ярким.

Для этого нужно покрыть ногти желтым лаком, а кончики ногтевой пластины сделать белыми. Это позволит сделать маникюр стильным и модным.

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Бананово-желтый френч

Яркий желтый цвет является универсальным вариантом и помогает придать образу дополнительную притягательность. Особенно красиво сочетается такой оттенок с французским маникюром.

Нужно просто накрасить ногти прозрачной основой, а кончики сделать бананово-желтыми. Это позволит привнести в образ немного солнечного света.

Добавить яркие и насыщенные тона

Чтобы создать своего рода версию фруктового салата в достаточно лаконичных тонах, стоит выбрать бананово-желтый цвет и сочетать его с оранжевым оттенком нектаринов, персиков и других фруктов аналогичного цвета.

Стоит выбрать более темный цвет, например оранжевый, и нанести его вокруг края ногтя, чтобы создать контраст, который придает маникюру действительно восхитительную эстетику.

Украсить ногти изображениями бананов

Бананы являются просто удивительным фруктом, который помогает поднять настроение.

Чтобы насладиться красивым летним маникюром, нужно выбрать комбинацию однотонного бананово-желтого цвета, а затем добавить красивые изображения бананов на акцентных пальцах. В качестве альтернативы стоит выбрать наклейки для получения более привлекательного эффекта.

Пастельные тона

Светлые пастельные оттенки ногтей не являются традиционным бананово-желтым, но он выглядит просто потрясающе.

Стоит воссоздать кремово-пастельную палитру на акцентных ногтях, используя белый лак, чтобы изобразить взбитый топпинг и художественно нарисованные бананы.