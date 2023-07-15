В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

«В этом году мы начали формировать региональное отделение КСВО в Подмосковье. Мы встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач Комитета в том, чтобы объединить общие усилия Центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. И сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья, ни один их вопрос не остается без внимания», – заявила министр.

Идея создания Комитета семей воинов Отечества (КСВО) была поддержана президентом РФ во время общения с матерями участников спецоперации. Вскоре после этого было открыто отделение комитета в Московской области. Руководитель отделения Марина Мигунова отметила, что проведение регионального форума имеет большое значение для улучшения работы комитета в Подмосковье. На форуме подписано соглашение о сотрудничестве между подмосковным отделением КСВО и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», который занимается решением всех вопросов участников спецоперации и их семей.

Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, в свою очередь, сообщила, что за время работы организации было более 300 посетителей и свыше 1000 обращений.

Фонд активно сотрудничает с Комитетом семей воинов Отечества, приглашая его членов для обмена опытом и решения вопросов. Самые частые запросы в фонде связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и поддержкой семей погибших. Для этого в фонде работают социальные координаторы, которые активно помогают семьям, рассказала Ермакова.

На форуме в Балашихе обсуждались вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников спецопераций и их семей, а также социального обслуживания и духовно-психологической поддержки.

Президент фонда «Герои Отечества» и руководитель центра «Всех скорбящих Радость» Валерий Бурков отметил важность взаимодействия руководителей штабов региональных комитетов семей воинов Отечества с батюшками и психологами.

Руководители муниципальных отделений Комитета семей воинов Отечества, в свою очередь, поделились своим опытом работы, включая работу с детьми, сбор гуманитарной помощи, организацию отправок продуктов и медикаментов в госпитали.

На форуме также рассказывалось о практике взаимодействия с фондом «Защитники Отечества», военкоматом, социальными и пенсионными фондами для оказания помощи семьям погибших воинов и ветеранов.