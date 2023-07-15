Россияне смогут отправлять в WhatsApp не больше 10 сообщений в сутки

Принадлежащий экстремистской организации Meta мессенджер WhatsApp ввёл новые ограничения против граждан России.

С 1 августа 2023 года все пользователи, аккаунты которых зарегистрированы на российские номера, смогут отправить не более 10 сообщений в сутки.

– Мы видим, как россияне используют наш сервис для пропаганды среди граждан ЕС и США. Для обычного человека установленный лимит в 10 сообщений является более чем достаточным, поэтому большинство пользователей не пострадают, – говорится в официальном пресс-релизе компании.

По данным ВЦИОМ, ежедневная аудитория WhatsApp в России составляет более 20 миллионов человек. По прогнозам социологов, в ближайшее время большинство россиян откажутся от использования западного мессенджера в пользу отечественных аналогов.

– Ни для кого не является секретом, что в ЕС и США сейчас доминирует русофобский тренд. Новые ограничения в WhatsApp лишь подтверждают, что нужно использовать российские продукты, которые гарантируют безопасность и стабильность, – рассказал журналистам главный научный сотрудник ВЦИОМ Максим Ковалевский.

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