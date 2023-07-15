Илон Маск создает компанию xAI для обучения моделей искусственного интеллекта в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск представил новый проект — компанию xAI, которая будет сотрудничать с Twitter в обучении моделей искусственного интеллекта. По информации РИА Новости, основным направлением работы компании будет использование публичных твитов для обучения, и при этом будут учитываться приватность и конфиденциальность пользователей.

Илон Маск заявил, что использование публичных твитов для обучения моделей искусственного интеллекта является обычной практикой и используется большинством компаний. Он также подчеркнул, что xAI не будет следовать политической корректности, что отличает его от других языковых искусственных интеллектов.

Основная цель компании xAI, по словам Маска, заключается в создании общего искусственного интеллекта (AGI), способного «понимать вселенную». Это открывает новые перспективы для развития технологий искусственного интеллекта и их применения в различных сферах.