Терапевт Ильинская назвала опасные способы охладиться в жару

Врач-терапевт Тамара Ильинская предупреждает о рисках, связанных с желанием быстро охладиться во время летней жары. Одной из опасных ошибок, которую она выделяет, является использование холодного душа или обливание холодной водой.

Согласно словам врача, холодная вода отправляет сигнал телу о замерзании. В результате организм начинает вырабатывать тепло, сужая при этом кровеносные сосуды, чтобы сохранить его. В итоге ощущение жара только усиливается. В жаркую погоду более правильным вариантом будет охлаждаться теплой водой.

Также Тамара Ильинская отмечает, что при высоких температурах переваривание тяжелой и жирной пищи становится особой нагрузкой для организма, что еще больше генерирует тепло.

Напоминая о влиянии алкоголя на расширение кровеносных сосудов, врач предостерегает от употребления алкогольных напитков в жару, даже если это всего лишь пиво. Такие действия могут привести к гипотензии и потере сознания.

Ильинская также отмечает, что поедание мороженого или холодных напитков в жаркую погоду может вызвать головные боли, так как резкое изменение температуры в организме заставляет кровеносные сосуды сузиться, особенно в области головы.

Врач подчеркивает важность проветривания помещений, но отмечает, что следует делать это только утром и вечером, особенно если окна выходят на южную сторону. В разгар дня рекомендуется держать окна закрытыми, чтобы не позволять теплу проникать внутрь дома.

Относительно купания, Ильинская подчеркивает опасность входить в воду, будучи разогретым от жары. Врач рекомендует медленно погружаться в воду, начиная с охлаждения тела горстью воды. Резкое погружение может вызвать шоковую реакцию организма.