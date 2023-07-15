Врач Вялов предостерег от сочетания алкоголя с цитрусовыми

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов предостерегает россиян от закусывания алкоголя цитрусами и запивания цитрусовым соком. В интервью он подчеркнул, что многим людям нравятся коктейли, в которых алкоголь сочетается с соком апельсина или грейпфрута.

Однако врач отмечает, что такое сочетание может быть опасным для печени, так как цитрусы конкурируют с алкоголем за быстрое всасывание и выведение из организма. В результате токсические вещества медленнее обезвреживаются, что увеличивает повреждающее воздействие алкоголя на печень и организм в целом.

Сергей Вялов также назвал другие продукты, с которыми не рекомендуется сочетать алкогольные напитки. Острые закуски могут раздражать слизистую оболочку пищеварительного тракта, делая ее более уязвимой. В результате всасывание алкоголя усиливается вместе с его негативными последствиями. Сочетание алкоголя и жирной пищи, предупреждает врач, может нанести вред поджелудочной железе и способствовать развитию панкреатита. Алкоголь в сочетании со сладкими продуктами также имеет негативное воздействие на кишечную микрофлору, способствуя развитию вредных бактерий в кишечнике.