Мнение: Саммит НАТО не удовлетворил амбиции Зеленского и преподал ему урок политического реализма

Итоги состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО оказались очень важным ориентиром для России, ведь она получила точную информацию о том, что альянс не готов присоединить Украину, пока та участвует в вооружённом конфликте, пишет польский журналист Богуслав Хработа. В Rzeczpospolita он указывает на единственный выход для Киева на пути к членству в НАТО и ЕС — отказаться от части территорий и заключить мир. Однако такое решение Зеленскому вряд ли простит украинское общество.



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«Выводы саммита НАТО в Вильнюсе не удовлетворили ни амбиции Владимира Зеленского, ни стремления сражающегося народа Украины. Почему? Ответ прост: потому что это было невозможно. Зато они стали жёстким уроком политического реализма для Киева и остального мира», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Богуслав Хработа.

В статье он рассказывает, что мировое общественное мнение возлагало надежды на то, что в центре внимания саммита НАТО будет стоять вопрос присоединения Украины к альянсу. Однако этого не случилось. В Вильнюсе, в первую очередь, укрепили безопасность восточной границы НАТО, увеличили силы быстрого реагирования. «…И только потом был Киев, что выступает доказательством того, что украинский вопрос отошёл в краткосрочной перспективе на второй план», — подчёркивает автор. «Самое главное требование Киева — декларация о приглашении стать членом НАТО — не прозвучало», — добавил он.

Одновременно он указал, что хотя проукраинская коалиция стала крепче, а страны НАТО в двустороннем порядке обязались продолжать вооружённую поддержку Киеву, ни конкретной даты, ни самого приглашения в итоговых документах не появилось. «В этом плане Владимир Зеленский, требуя таких заявлений, переусердствовал. И в определённом смысле он проиграл…» — подчеркнул журналист. По его словам, саммит НАТО можно назвать провалом украинского лидера только потому, что он нагнетал ожидания и в итоге не добился успеха.

Богуслав Хработа также обращает внимание на то, что даже Джо Байден, который считается главным союзником Киева, «дал щелчок по носу» Зеленскому, объяснив, что НАТО не заинтересовано в новом члене, который на сегодняшний день участвует в вооружённом конфликте. Поняв этот посыл, украинский лидер на второй день сразу же сменил тон, но саммит всё равно его поставил в сложную ситуацию. «Я не знаю, захотят ли в Киеве оппоненты Владимира Зеленского заработать на этом какой-то капитал, но исключать этого нельзя. В любом случае, они получили серьёзный аргумент», — рассуждает он.

В статье он указывает также на чрезвычайное значение итогов саммита НАТО для России, которая теперь уже точно знает, что без окончания конфликта НАТО не станет открывать свои двери для Украины. Поэтому, если РФ не хочет допустить членства Украины в НАТО, ей просто-напросто будет достаточно продлить боевые действия на ближайшие несколько лет, пусть даже в символическом измерении и на весьма ограниченной территории. К достижению этой стратегической цели РФ практически готова, ведь у неё есть необходимые для этого ресурсы и идеология. Только в случае политического и экономического краха она может решить сама сделать шаг назад, но на это не стоит рассчитывать.

В таком раскладе единственный выход из ситуации для Киева подразумевает под собой поиск компромисса и отказ от части территорий в пользу Москвы. Только в этом случае перед Киевом может открыться перспектива прекращения изнурительного конфликта, начала реформ и первых реальных шагов на пути к членству ЕС и НАТО.

«Но это — нравится нам это или нет — противоречило бы нынешней доктрине защиты территориальной целостности государства. Любую власть, которая выдвинет такой постулат, украинское общество сметёт. Владимир Зеленский это прекрасно понимает. Его ждут сложные времена. Времена вечного маневрирования, создания союзов и противостояния РФ везде, где только будет возможно», — рассуждает польский журналист.



«Для демократической Украины нет другого пути, кроме как в НАТО. Это прекрасно понимают и в Брюсселе, и в Вашингтоне», — констатирует он. После завершения конфликта Украина будет обладать скорее всего самой сильной армией в Европе, поэтому только интеграция этих вооружённых сил с НАТО, общая доктрина, командование и военное сотрудничество могут гарантировать, что они не станут участниками какого-то нового, рискованного для всего мира конфликта. Более того, в случае прихода к власти в Киеве реваншистов ситуация тоже может выйти из-под контроля, резюмирует в Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

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