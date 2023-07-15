 

7 признаков идеальной футболки на лето

15.07.2023, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Летом 2023 года можно позволить себе расслабиться: обойдемся без замысловатой одежды странных форм и кричащих оттенков. Легкие натуральные ткани в тренде, а они к лицу женщинам всех возрастов и пропорций. Но в нарядах, как и везде, должен быть баланс. Нужно уделять внимание деталям.

Сайт VSE42.RU пишет об универсальном изделии, которое стилист советует в этом сезоне. Такая вещь в гардеробе облегчает жизнь модницам, поскольку многофункциональна и сочетается с большинством вещей. Считаем, она должна быть качественной, чтобы служила долго, и не обязательно брендовой.

Итак, 7 признаков идеальной футболки на лето

1. Цвет — белый.

2. Принт — отсутствует.

3. Крой — свободный.

4. Рукав — просторный, чуть ниже бицепса.

5. Посадка изделия — по фигуре.

6. Длина футболки — умеренная.

7. Материал — плотный.

Эта полезная инструкция поможет при походах по магазинам и в процессе онлайн-шоппинга. Во время примерки помните о главном: футболка должна быть удобной и приносить радость.

Отложите одежду, к которой не лежит душа, ведь где-то вас точно ждет та самая — идеальная. Желаем приятных покупок и стильных нарядов по размеру!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Спрос на зарубежное жилье вырос на треть

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Вопрос статуса ЧВК на рассмотрении

15.07 / На офисном рынке рекордный объем сделок

15.07 / Мнение: Воздух свободы

15.07 / Босоножки для женщин за 60: какие подходят зрелым дамам, а какие – нет, по мнению экспертов

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: США поджигают Африку

15.07 / Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Испытания новой северокорейской МБР

14.07 / Страна глухих, страна исполнительных

14.07 / Микрофренч, барбикор и фольга: какой маникюр в моде этим летом, а какой – устарел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика