Половина украинских беженцев от войны рассчитывают остаться в ФРГ навсегда, но пока что только каждый пятый смог найти работу

Почти половина украинцев, оказавшихся в Германии, хотят остаться там «навсегда или хотя бы ещё на несколько лет». Между тем интеграция в немецкое общество продвигается медленно, количество тех, кто смог найти в ФРГ работу, увеличилось за полгода лишь на 1%. Frankfurter Allgemeine сообщает, что большим препятствием является не только недостаточное знание языка, но и то, что для детей беженцев не хватает мест в детских садах. Украинские матери не могут из-за этого выйти на работу.



AP

Интеграция украинских беженцев в немецкое общество продвигается медленно и сильно зависит от семейной ситуации. Тем не менее результаты нового социально-экономического исследования показывают, что украинцы осваиваются в Германии, многие стали лучше говорить по-немецки, нашли жильё и устроили детей в детские сады, пишет Frankfurter Allgemeine.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине подчёркивает прежде всего улучшившееся знание немецкого языка как важный фактор успешной интеграции. К началу 2023 года 65% беженцев посещали языковые курсы, а 10% даже успели их закончить. Благодаря этому, количество совсем не понимающих немецкий снизилось в два раза и составило к марту 18% от всех прибывших с Украины в Германию. Но «хорошо и очень хорошо немецкий знают, однако, до сих пор только 8 процентов», — отмечает немецкая газета.

Исследователи позитивно оценивают успехи украинских беженцев в освоении языка, потому что это не только «позволит завязать социальные контакты, но и имеет решающее значение для успешной интеграции в рынок труда». Учёные и немецкое Федеральное агентство по трудоустройству рассчитывают найти для большинства беженцев работу, соответствующую их квалификации.

Пока что лишь 18% украинских беженцев смогли трудоустроиться, отмечает Frankfurter Allgemeine. Это лишь на 1% больше, чем осенью 2022 года. Из этих 18% чуть меньше 40% нашли работу на полный день, примерно столько же устроилось на полставки. Ещё 18% заняты на временных работах, 5% проходят переобучение, и 2% нашли практику.



Каждый пятый осенью был занят на работах, не требующих особого образования, например, в уборке или в ресторанном обслуживании. Примерно столько же, напротив, нашли работу, требующую высокого уровня квалификации: исследования, преподавательская деятельность, разработка программного обеспечения.

Те, кто ещё не нашёл работу, хотят найти её в ближайшее время, пишет немецкая газета и называет это «хорошей вестью». Наряду с недостаточным знанием немецкого большим препятствием в поиске работы остаются дети, которым не всегда находится место в детских садах. Почти все дети старше шести лет посещают школы, но только каждый второй дошкольник получил место в детском саду.

Андреас Этте, специалист Федерального института профессионального образования, подчёркивает особенную необходимость предоставить беженцам достаточно мест в детских садах. Это необходимо «не только для родителей, чтобы иметь возможность посещать языковые курсы и работать, но и для детей — чтобы иметь структурированную повседневную жизнь, изучать язык и находить друзей».

Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на результаты исследования, сообщает, что украинские «матери с детьми младшего возраста… хуже владеют немецким языком, реже посещают языковые курсы, и лишь очень небольшая часть из них (3%) работает». Среди отцов-беженцев, у которых также есть дети-дошкольники, работает каждый четвёртый, так как за ребёнком следит, как правило, мать.

Юлия Косякова из Института изучения рынка труда призывает не воспринимать интеграцию украинцев как «нечто происходящее само по себе». Например, для мотивации в изучении языка нужна уверенность в долгосрочных правах на пребывание, считает учёный. Frankfurter Allgemeine в связи с этим отмечает, что ещё «неясно, будет ли продлено право на проживание для украинцев, которое сейчас ограничено мартом 2024 года, в Евросоюзе».

Опрос, проведённый в рамках исследования, показал, что «почти половина беженцев с Украины хотят остаться в Германии навсегда или хотя бы ещё на несколько лет». Это число незначительно возросло с осени 2022 года к марту 2023-го. Ещё треть планирует оставаться в ФРГ как минимум до окончания конфликта, а примерно четверть не смогла ответить на этот вопрос. Всего с Украины прибыло более миллиона человек, каждая вторая женщина приехала в Германию с ребёнком.

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