На офисном рынке рекордный объем сделок

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15.07.2023, 4:21, Новости дня
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На столичном рынке офисов в первой половине 2023 года были куплены и арендованы рекордные 915 тыс. “квадратов”. За год данный показатель увеличился на 62%. По итогам года ожидаются не менее впечатляющие цифры.

Основной спрос формируют компании из IT-сектора, а также различные государственные структуры.

Среди крупных сделок купли-продажи можно отметить приобретение 47 тыс. кв. м в премиальном деловом комплексе iCity от MR Group в Пресненском районе. Группа VK выкупила 30 тыс. кв. м в деловом центре SkyLight, а компания “РусБИТех” – 22,3 тыс. кв. м в проекте “Останкино Бизнес парк”.

Покупатели интересуются как готовыми офисными зданиями, так и теми, чей ввод ожидается в ближайшие два-четыре года. Инвестиционная привлекательность офисов значительно выросла за последний год, поэтому бизнес снова стал интересоваться приобретением такой недвижимости в собственность.

Большую часть сделок в 2023 году – 80% – заключили российские компании. Также наблюдается активность со стороны компаний из Китая. Четверть сделок заключают IT-компании, хотя еще в прошлом году их доля не превышала 9%. Еще 14% сделок приходится на госструктуры, 10% – на банковский сектор.


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