Спрос на зарубежное жилье вырос на треть

Россияне продолжают охотно скупать жилую недвижимость на зарубежных рынках. По итогам первой половины 2023 год количество сделок выросло на 36% в годовом выражении. Больше всего покупок все так же совершается в ОАЭ.

В Дубае за первое полугодие россияне приобрели 51,8 тыс. лотов – это три четверти от всего объема продаж за прошлый год. За отчетный период средние цены на дубайское жилье увеличились на 8,5%, аренда подорожала на 20%.

Максимальный прирост спроса – в два раза – зафиксирован на острове Бали. Доля Индонезии в общем количестве сделок увеличилась в шесть раз. Поэтому уже в обозримом будущем данный регион может попасть в лидеры.

Также почти вдвое увеличилось количество российских инвестиций в недвижимость Таиланда. Спрос подстегнуло снятие пандемийных ограничений и политическая нейтральность, традиционно присущая этой стране в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на ужесточение политики по выдаче ВНЖ в Турции, активность россиян на местном рынке остается стабильной. За год спрос на турецкое жилье вырос на треть.

Наибольший спад продаж – сразу на 96% – зафиксирован в Черногории. Столько резкое падение связано с закрытием программы по выдаче паспортов за инвестиции. На 93% снизился спрос на жилье в Германии, на 94% – в Греции.