Bloomberg – помощь Киеву довела НАТО до кризиса с закупками вооружения

Необходимость продолжать военную поддержку Украины вызвала в странах НАТО серьёзный кризис с закупками вооружения, считает обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. В то время как в ЕС отсутствует «политическая воля» для принятия эффективных решений, Соединённые Штаты вынуждены для обеспечения поставок Киеву закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.



AP

Вильнюс на этой неделе был наполнен благими намерениями со стороны каждого участника саммита НАТО, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу возможного членства Украины в альянсе, пишет обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. Однако на более суровое суждение о происходящем, когда слова расходятся с делами, указывает плачевное состояние закупок вооружения по обе стороны Атлантики.

Как рассказывает автор статьи, США находятся в лучшем положении, чем Европа, однако «даже самая могущественная страна НАТО сталкивается с серьезными проблемами, пытаясь продолжать помогать Украине». Если забыть на мгновение о кассетных боеприпасах, «поразительная реальность» такова, что Соединённым Штатам для обеспечения поставок на Украину приходится заимствовать или покупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, потому что «полки американских арсеналов пусты».

В то же время ситуация в Европе «намного хуже». Международный институт стратегических исследований в последнем авторитетном анализе вынес нелестный вердикт: «Вооружённые силы европейских членов НАТО и стран-членов Евросоюза опустошены, сталкиваются с неисправным оборудованием и крайне истощёнными запасами боеприпасов». Нехватка арсенала в Европе вкупе с ограниченными возможностями для его пополнения «ставит острый вопрос о том, может ли европейская промышленность продолжать военную поддержку Украины на должном уровне и должными темпами, а также способна ли она вновь вооружить войска НАТО и ЕС».

Макс Хастингс считает, что в Германии и других европейских странах, кроме Польши, стран Балтии и Северной Европы, отсутствует «политическая воля» к принятию эффективных действий либо по укреплению своих вооружённых сил, либо по обеспечению Украины боеприпасами. Даже в Великобритании, которая по сравнению с другими странами Европы предоставила Киеву больше всего поддержки, существует «интуитивное нежелание увеличивать оборонные расходы».

В заключение обозреватель Bloomberg отмечает, что хотя на саммите НАТО в Вильнюсе «было сказано много правильных вещей», необходимо признать всю серьёзность кризиса закупок в альянсе. «Украина — это историческое испытание западной воли и выносливости, — подчёркивает Макс Хастингс. — Уже не первый раз в истории исход сражения будет решаться не только на поле боя, но и на западных заводах».

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