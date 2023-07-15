Мнение: Воздух свободы

(как я избежал военной кафедры)

Не могу не вспомнить историю времен своего славного студенчества (я ее уже не раз рассказывал, но грех не пересказать вновь; в ней, мне кажется, очень четко видна разница между нынешними временами и совсем вроде недавними – “перестроечными”).

Итак, дело было в 1988 году. Я успел сходить в армию, вернуться и перейти на третий курс своего родного психфака МГУ. После первого семестра третьего курса “внезапно” выяснилось, что нам всем теперь придется еще и посещать занятия на так называемой “военной кафедре” – с тем, чтобы после полутора лет “учебы” пройти еще и целый месяц “военных сборов” вместо летних каникул – и получить, наконец, за все эти тяготы и лишения почетное звание “лейтенант запаса”.

Ну, все, кто имел счастье учиться на “военке”, представляют ее примерно одинаково: это тяжелая давящая скука, местами переходящая в феерический идиотизм. Я в этом тоже убедился буквально после 2-3 занятий. Время, однако, было перестроечное, свежий ветер крепчал на глазах, и вскоре до нас дошел радостный слух – якобы “послабление вышло” и потому “армейцы”, то есть те, кто уже отслужил срочную, могут от “военной кафедры” откосить на законных основаниях.

Не веря такому счастью, я и еще несколько моих товарищей пошли наводить справки непосредственно в деканат. И там нам все подтвердили: да, мол, вам можно! – А что для этого нужно? – Да ничего, – пожимают плечами в деканате. – Просто напишите заявление на имя ректора (!) МГУ, мол, “прошу освободить меня от посещения в/к в связи с тем, что я уже отслужил срочную… число, подпись. Всё.

Мои одногруппники радостно схватили листы бумаги и отправились писать такие заявы. А вот я неожиданно счел унизительной саму форму – и спросил опешившую секретаршу:

– Простите, но ведь вы сказали, что это такое решение принято на уровне Университета – что отслужившие могут на военку не ходить.

– Ну да.

– Так с какой же стати я должен писать “Прошу”?

– Как?! Но это такая форма, молодой человек…

– Ни фига!

Пошел и написал так:



Ректору МГУ им. Ломоносова

Заявление

Извещаю Вас, что в соответствии с имеющимся у меня, как у отслужившего срочную службу в рядах СА, правом я не планирую в дальнейшем посещать занятия на военной кафедре.

Студент 3 курса ф-та психологии А.Рощин

Число Подпись.

Так и отдал. И на военную кафедру уже больше не ходил, закончил факультет в том же звании рядового.

Вот это я и называю “воздух свободы”. Из сегодня уже не понять.