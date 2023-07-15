Босоножки для женщин за 60: какие подходят зрелым дамам, а какие – нет, по мнению экспертов

Летом, чтобы чувствовать себя комфортно, в качестве обуви стоит выбрать босоножки. Есть множество различных фасонов, расцветок и материалов, именно поэтому можно достаточно легко выбрать для себя подходящую пару.

Тем не менее для женщин за 60 лет есть определенные фасоны, которые подходят лучше всего, а также те, от которых желательно отказаться, по мнению экспертов. Важно сделать приоритетом комфорт и поддержку.

Модные и удобные модели босоножек

Наиболее подходящими сандалиями для женщин старше 60 лет являются те, которые можно носить на протяжении всего дня и при этом чувствовать себя максимально комфортно. Они должны быть регулируемыми, мягкими и дышащими.

Однако не стоит забывать об эстетике. Многие удобные сандалии должны сочетать в себе элегантные детали вместе с красивым дизайном. Они должны иметь гибкие ремешки, чтобы хорошо поддерживать ногу, а также устранять давление.

Также отличным вариантом могут стать босоножки на танкетке. Они помогут снять нагрузку с пятки.

Босоножки для длительной ходьбы

Самым удобным вариантом станет обувь с регулируемой стелькой и гибкой латексной подошвой. Такие модели босоножек помогут разгрузить суставы, именно поэтому они отлично подойдут женщинам старше 60 лет.

Стоит выбирать босоножки нейтральных тонов, чтобы можно было комбинировать их как с повседневными, так и с вечерними нарядами.

Босоножки с поддерживающей подошвой

В качестве модного варианта, обеспечивающего устойчивость, ортопеды рекомендуют спортивные модели босоножек с регулируемыми ремешками и платформой.

В этих моделях идеально сочетаются комфорт и мода. Кроме того, сандалии на платформе или на танкетке удивительно удобны, особенно если чувствительные пятки или имеется подошвенный фасциит. Это потому, что такая обувь предназначена для снятия нагрузки с пяток. Это важно для людей, страдающих от отеков или воспалений в этой области.

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Выбирая танкетку, нужно следить за тем, чтобы подошва не провисала слишком сильно, чтобы при ходьбе не нарушался баланс. Подошвы на платформе обычно имеют одинаковую толщину спереди и сзади, а на танкетке имеют приподнятый каблук.

Лучшая летняя обувь для свода стопы

Отличным вариантом станут мягкие ортопедические сандалии. Они являются такими же удобными, как и кроссовки. Регулируемая стелька поддерживает свод стопы и обеспечивает идеальное распределение веса.

Стоит выбирать летнюю обувь так, чтобы можно было ощущать максимальный уровень комфорта. Кроме того, важно чтобы выбранная модель хорошо сочеталась с вещами, предназначенными как для повседневной носки, так и для вечернего выхода.

На что еще следует обратить внимание при покупке босоножек

Стоит выбирать легкие и прочные материалы, которые помогут чувствовать себя комфортно. Кожа выглядит элегантно, она долговечная, простая в уходе и гибкая в теплую или влажную погоду.

Резина — более дешевый вариант, который также отталкивает влагу. Как только на вашей обуви появятся признаки износа, нужно сразу же заменить ее, потому что опоры больше не будет. Кроме того, не стоит покупать бывшую в употреблении обувь, так как она адаптировалась к форме стопы другого владельца, что может причинить боль.

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Стоит избегать слишком плоской подошвы, так как она не обеспечивает достаточной амортизации и поддержки.

Чтобы проверить удобство и качество обуви, нужно держать босоножки за пальцы ног и пятку и согнуть их. Подошва должна быть несколько гибкой, но не настолько, чтобы ее можно было сложить пополам.

Каких босоножек следует избегать

Женщинам за 60 лет стоит избегать босоножек на высоком каблуке. Это связано с тем, что высокие каблуки могут оказывать чрезмерное давление на стопы, что приводит к боли, плохой осанке и повышенному риску падения. Они также могут усугубить существующие заболевания стопы, такие как артрит.

После 60 лет не рекомендуется носить шлепанцы. Они обеспечивают минимальную поддержку свода стопы и плохую защиту ног. Из-за отсутствия устойчивости они могут привести к болям в ногах, волдырям и повышенному риску споткнуться и упасть. С другой стороны, тонкий ремешок между пальцами может привести к трению, раздражению и возможной деформации пальцев. Кроме того, многие люди чувствуют излишнее напряжение в ногах при ношении шлепанцев, так как приходится напрягать пальцы, чтобы удержать обувь.

Хотя их легко надевать, сандалии без ремешков могут вызвать проблемы с походкой и равновесием. Поскольку они не поддерживают лодыжку, то могут увеличить риск падения или спотыкания или способствовать утомлению стопы.