Рупор кремлевской пропаганды: США поджигают Африку

США поджигают Африку

Ситуация на африканском континенте драматична.

В Кении – попытка очередной «оранжевой революции» (https://t.me/anna_news/52339), – с маршами справедливости, поджиганием покрышек и «кто не скачет, тот за Уильяма Руто». Проамериканский оппозиционер Одинга, называющий себя кузеном Барака Обамы, делает всё для дестабилизации.

Началось это безобразие после того, как президент Руто жестко заявил Макрону, что страны Африки не обязаны использовать доллары в торговых расчётах, но имеют полное право использовать свои нацвалюты…

Судан на пороге полномасштабной гражданской войны (https://t.me/anna_news/52440). Количество убитых составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Более 3 млн человек стали беженцами. Кукловод здесь тот же самый: США поддерживают одну из военных группировок – Силы быстрой поддержки. Среди причин – планы по созданию российской военно-морской базы.

«Мы не будем стоять в стороне перед лицом ужасов в Тыграе», – заявлял Госдепартамент. С начала конфликта в Эфиопии Штаты поддерживают повстанцев НФОТ. По некоторым оценкам, штурмом столицы Тыграя Мэкэле руководили американские спецслужбы. Эфиопия мечтает стать членом БРИКС, но за это, по мнению США, надо дорого заплатить. В прошлом году война в Тыграе унесла больше 100 тыс. жизней. За войной пришли нищета, эпидемии, голод.

Сейчас африканские страны с надеждой (https://t.me/anna_news/52571) смотрят на Россию. Ситуация изменится уже в конце месяца. Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит под девизом «За мир, безопасность и развитие». Прогнозируемое усиление влияния нашей страны на континенте может положить конец несправедливой американской гегемонии. Проекты в Африке также станут катализатором развития российских технологий и промышленности.

США исходят ядом, пытаясь этому помешать. Рой Хауэлл из Международного фонда охраны природы призывает спасти природу Африки от «губительного влияния российских наемников». О том, как варварски американцы изымали ресурсы в Мали и ЦАР, как унижали и насиловали мирных жителей на протяжении многих лет, Хауэлл, естественно, умалчивает.

https://t.me/anna_news/52608 – цинк

PS. В Судане счет погибших уже давненько в тысячах измеряется. Само собой, одна из целей, путем создания хаоса помешать России построить военно-морскую базу в Порт-Судане.

А вот Кения наступила на те же грабли, что и Каддафи, который в свое время заявлял, что Ливия в содружестве с другими странами Африки намерена создать собственную валюту. Само собой, сейчас Кению атакуют, точно также как тогда атаковали Каддафи.

Ну а касательно "фонда охраны природы", то это лишняя иллюстрация причин того, почему из страны (с большим запозданием), погнали "Гринпис" и "Фонд дикой природы", которые при необходимости всегда обслуживают гегемона.

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