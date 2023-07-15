 

Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес

15.07.2023, 0:20, Новости дня
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Чтобы отдых или поход за грибами и ягодами удался, нужно подойти к делу максимально ответственно. Даже если вы были в лесу сто тысяч раз, нельзя игнорировать подготовительные процедуры.

Сайт “Радио 1” передает, что многие лесничества Подмосковья активно благоустраивают территории. Однако ни они, ни хорошая погода не могут гарантировать путнику комфортное пребывание в лесу. Чтобы избежать возможных бед, выполните 5 важных действий накануне отправления.

1. Обсудите с близкими примерный маршрут движения и планируемое время возвращения.

2. Убедитесь, что на балансе номера достаточно средств для связи, а батарея телефона заряжена и позволит пользоваться гаджетом на протяжении длительного времени.

3. Соберите базовый набор для похода в лес, куда входят компас, спички, нож, продукты, вода, медикаменты и другие вещи, способные спасти жизнь.

4. Надевайте удобную и защитную от внешних факторов, но при этом яркую одежду.

5. Изучите памятку о правилах поведения в лесу. Краткий пример приводит телеканал “360”.

Помните, что в лесах некоторых регионов России действует режим ЧС из-за пожаров. На портале “Вести Подмосковья” отмечают, что возгорание может возникнуть даже вследствие преломления света от выброшенной бутылки.

Берегите не только себя, но и лес с его обширной экосистемой!


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