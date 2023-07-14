 

Рупор кремлевской пропаганды: Испытания новой северокорейской МБР

14.07.2023, 23:33, Разное
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Кадры запуска северо-корейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18"

"Ким Чен Ын появился в центральном командно-наблюдательном пункте и дал разрешение на проведение опытного запуска стратегического оружия нового типа, а генерал армии Ким Чжон Сик дал приказ запустить ракету второй краснознаменной роте Главного ракетного управления.

Сразу раздался торжественный грохот, заявляющий всему миру существование стратегического оружия, символа наших сил и нашей техники, а поднялся в небо огромный монстр, оставляя за собой ярко-красную струю огня.

Последний опытный запуск не оказывал никакого отрицательного влияния на безопасность соседних государств.

Ракета поднялась до максимальной высоты в 6,648,4 километра, пролетела 1,001,2 километра за 4,491 секунду и точно попала в назначенную акваторию на открытом море Корейского Восточного моря.

Все новые рекорды, подтвержденные опытным запуском, свидетельствуют способность, надежность и военную эффективность новой оружейной системы стратегического назначения и являются ярким доказательством надежности ядерных стратегических вооруженных сил нашей Республики.

МБР класса "Хвасонпхо-18" нового типа, чем будут вооружаться стратегические вооруженные силы КНДР согласно государственному перспективному плану строительства ядерных вооруженных сил, будет выполнять миссию и задания как самого мощного и основного средства, которое будет решительным образом сдерживать угрозы ядерной войны в разных формах против нашей Республики и провокационные агрессивные акты и подавляющим образом реагировать на них и надежно защищать безопасность нашего государства." (с) ЦТАК

Источник: Colonel Cassad


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