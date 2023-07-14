Микрофренч, барбикор и фольга: какой маникюр в моде этим летом, а какой – устарел

Как известно, мода не стоит на месте, и одни тренды сменяют другие довольно быстро. Например, еще недавно “писком” сезона лета 2023 года был фруктовый стиль в маникюре, и вот он уже числится в аутсайдерах. Но в то же время классический френч никуда не уходит, а лишь дополняется новыми красками и деталями. Эксперты указали как на модные летние тренды, так и на те, что уже успели устареть.

Ногти в стиле Barbiecore набирают популярность

9 июля 2023 года в США, в Лос-Анджелесе, прошла премьера американской комедии под названием “Барби”, снятой режиссером Гретой Гервиг. В кинотеатрах показ начнется 21 июля этого года. По сюжету куклу Барби изгоняют из Барбиленда, и она отправляется в мир людей в поисках счастья. Выход этой картины дал мощный толчок стилю Barbiecore во всех областях моды и в нейл-дизайне в том числе.

Частью этой всеохватывающей тенденции является френч, сочетающий в себе основу всевозможных розовых оттенков и кончики ярко-пурпурного цвета. Розовый вызывает ассоциации с женственностью, но такое экстравагантное сочетание больше говорит о смелости и сильной натуре.

Микрофренч приобретает простой, но забавный вид

В этом сезоне микрофренч отличается необычной эстетикой, которая сочетает в себе минимализм, выражающийся в классической нюдовой основе и замене относительно широкого белого кончика на совсем тоненький, который выглядит весьма изящно. Считается, что, чем тоньше линия, тем симпатичнее она смотрится. При этом цвет кончика предпочтительно делать яркого цвета, например, желтого, что делает маникюр довольно забавным.

Внимание к пастельным оттенкам повышается

Еще одним популярным трендом в дизайне ногтей является обращение к пастельным нейтральным тонам. Предпочтение отдается мятно-зеленому, лавандовому, нежно-голубому. Они являются универсальными, применимыми в различных стилях, начиная от минималистского и заканчивая замысловатыми цветочными узорами. Использовав эти сдержанные, нежные цвета, вы сможете создать женственную атмосферу, соответствующую солнечному дню.

Использование фольги добавит гламура

Как правило, летом женщины стремятся быть особенно привлекательными. В качестве одного из способов стилисты предлагают применение фольги в нейл-дизайне. Речь идет о специальных тонких ламинированных листочках, которые наносят на базовый слой. Можно использовать золотой, серебряный блеск или цвет розового золота. Так вы добавите своему образу гламура.

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Абстрактный дизайн уверенно завоевывает модные позиции

В этом сезоне предполагается использование большого количества вариантов абстрактного нейл-арта. Он отражает уникальный творческий подход, сочетание самых смелых форм, геометрических узоров и ярких цветов. Этот дизайн дает мастерам возможность проявления творческого потенциала и заявления о себе как о настоящем художнике.

В моду возвращается тропический ногтевой дизайн

В начале двухтысячных на пике моды был тропический нейл-арт. И вот сегодня мы наблюдаем его триумфальное возвращение. Это яркие цвета, пейзажи с океанскими рассветами и закатами, грациозными пальмами. Такой маникюр как нельзя лучше подходит для жаркого летнего сезона.

Яркий дерзкий образ создадут неоновые детали

Тем, кто хочет во весь голос заявить о себе этим летом, стилисты советуют обратить внимание на неоновые цвета в маникюре. Так вы будете выглядеть очень ярко и смело. А если вы захотите придать своему луку игривости, остановите свой выбор на голографических ногтях, которые, переливаясь, создают завораживающий эффект.

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Пришло время сказать “до свидания” фруктовому нейл-арту (главное фото справа)

Еще совсем недавно на пике моды находились ногти с рисунком в фруктовом стиле. Но этот тренд эксперты уже относят к уходящим. Если вы хотите, чтобы ваши ногти выделялись за счет ярких деталей, обратите внимание на новый тренд – аппликации в виде бабочек. Последние являются символом изменений, непрерывного роста и развития.

Светлые игривые оттенки вытесняют темные цвета

В сезоне лето-2023 эксперты предлагают заменить темные оттенки ногтей на более светлые и яркие. Так, на паузу нужно поставить черный и бордовый цвета, отдавая предпочтение легкой, летней, игривой гамме.

Нет – coastal grandmaa, да – mermaidcore

Стиль coastal grandmaa, что в переводе на русский язык означает “прибрежная бабушка”, характеризующийся мягкими, пастельными оттенками моря и неба, уходит в прошлое. На смену ему пришел смелый mermaidcore – русалочий стиль – с его сочными ярко-синими цветами, блестками, стразами. Он создает завораживающий, мечтательный, сверкающий образ.