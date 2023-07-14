 

Майкрософт упростила переустановку Windows 11 через “Центр обновления Windows”

14.07.2023, 22:20, Разное
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Майкрософт внесла улучшения в процесс переустановки операционной системы Windows 11, разрешив запуск этой процедуры через “Центр обновления Windows”. Информацию об этом распространил портал Neowin.

Первоначально новую возможность заметили в тестовой сборке Windows 11 под номером 25905, однако официального анонса от компании пока не последовало. Восстановление операционной системы теперь может быть осуществлено через “Центр обновления Windows”, что позволит загрузить последнюю доступную версию Windows 11 и установить ее поверх уже имеющейся, при этом сохраняя все установленные приложения, игры и настройки.

Согласно информации, представленной на портале, после переустановки операционной системы с помощью этой новой функции пользователь получит “относительно чистую операционную систему” без каких-либо программных ошибок. При этом не требуется удаление данных перед установкой.

Для использования данной возможности пользователю необходимо перейти в “Настройки восстановления системы” и нажать кнопку “Переустановить сейчас”. Затем в “Центре обновления Windows” будут представлены варианты операционной системы. Весь последующий процесс переустановки повторяет классическую установку операционной системы.

Ранее уже было отмечено, что Windows 11 успешно работает на невероятно слабых компьютерах, что делает эту операционную систему более доступной для различных категорий пользователей.


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