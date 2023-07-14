 

OnePlus представит свой первый складной смартфон под названием V Fold 29 августа в Нью-Йорке

14.07.2023, 22:20, Разное
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Первый складной смартфон компании OnePlus, который получил название V Fold, будет официально представлен на рынке 29 августа. Об этом пишет портал Smartprix, ссылаясь на информацию инсайдера по имени Arvind.

По словам источника, если все пойдет по плану, то запуск устройства состоится 29 августа. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, где будут доступны для покупки первые складные смартфоны от компании OnePlus. Пока еще нет окончательного названия для устройства, поэтому существуют разные версии. Одна из них гласит, что гаджет от OnePlus со складным экраном будет называться V Fold, а другая версия предлагает название Open.

Новый смартфон будет оснащен 7,8-дюймовым складным основным дисплеем и 6,3-дюймовым внешним экраном. Оба экрана будут иметь частоту обновления 120 Гц, что обеспечит плавную и реактивную работу. Внутри устройства будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечит высокую производительность. Для хранения данных предусмотрена внутренняя память объемом 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, а поддержка быстрой зарядки мощностью до 67 Вт позволит быстро восстанавливать заряд устройства.

Эксперты ранее назвали этот смартфон самым мощным устройством на платформе Android в ценовой категории до 25 тыс. рублей. Теперь, с появлением складного смартфона V Fold от OnePlus, компания предлагает пользователям новые возможности и функциональность в уникальном форм-факторе.


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