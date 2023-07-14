Рупор кремлевской пропаганды: “Страшная тайна” Ладожского десанта

"Страшная тайна" Ладожского десанта

В июне 1944 года, в ходе Выборгско-Петрозаводской операции («Четвертого сталинского удара») советские войска провели Тулокскую десантную операцию. Две бригады морской пехоты были высажены на берег Ладоги, между устьями рек Тулокса и Видлица, и перерезали проходящие недалеко от берега шоссейную и железную дороги. Тем самым затруднив финским войскам организованное отступление. Операция прошла успешно и до сих пор считается одной из самых образцовых в нашей военной истории. Таковой ее признал в своих мемуарах даже маршал Маннергейм. Но о нем поговорим позже.

Я решил написать этот текст потому, что уже два года в интернете большой популярностью пользуется ролик: «ПОЧЕМУ ЛАДОЖСКИЙ ПЛЯЖ ВЕСЬ УСЫПАН КОСТЯМИ? СТРАШНАЯ ТАЙНА ТУЛОКСИНСКОГО ДЕСАНТА». Его описание: «Песчаный пляж на берегу Ладожского озера весь усыпан маленькими белыми камушками. Но если присмотреться – то это вовсе не камни. Это – останки советских солдат. Что произошло здесь в 1944 году? И почему об этом до сих пор почти никто не знает?»

И действительно, почему до сих пор никто ничего не знает? Я вот почти все свое детство прожил в Олонецком районе, пионером ездил на экскурсии в Видлицу, на могилы погибших бойцов. Потом, будучи журналистом районной газеты, успел пообщаться с ветеранами – участниками освобождения района. Никто ничего про «страшную тайну» до сих пор не рассказывал. Да и местные молчали. Кстати, в Видлице, можно сказать, образцово сохраняют память о своей местной истории, чтут память погибших там бойцов.

Так о чем же ролик в Ютубе, который, при желании, может найти каждый желающий? На нем некий мужик, преставившийся руководителем поискового объединения, прогуливается по ладожскому пляжу и рассказывает нам Страшную Тайну.

Оказывается, в ходе десантной операции 1944 года баржу с боеприпасами под номером 4144 подвели прямо к берегу, чтобы ее разгрузить. На барже были, цитата из видео: «150 тонн тротила». Но шквальный огонь финских минометов привел к попаданию в баржу и ее возгоранию. Боеприпасы сдетонировали и произошел мощный взрыв. В момент взрыва баржи в этом же месте высадки располагались ожидающие эвакуации сотни наших раненых бойцов. Как утверждает мужик из ролика, произошедший взрыв раскидал песчаные дюны, навсегда изменив береговую линию в этом месте, и превратил сотни людей в крошечные кусочки, некие «легкие белые камешки».

СТРАШНАЯ ТАЙНА! И только они ее раскрыли. Ай, молодцы! Кстати, в ролике хватает дешевого псевдопатриотического пафоса. Спрашивается – зачем? Такой ложный пафос и давление на эмоции, как многим известно, является первым признаком манипуляции сознанием зрителей.

Ведь требовательный зритель может задать закономерный вопрос насчет подтверждающих документов из архива. Ведь документы про десантную операцию давно введены в научный оборот. И про баржу 4144 в них тоже упоминается. В официальных отчетах командования об операции говорится о том, что при разгрузке была уничтожена одна баржа с практически всем боезапасом стрелковой бригады (более 6000 снарядов и мин), при этом было ранено несколько человек. В общем, по официальной версии, никто при взрыве не погиб, был лишь нанесен существенный материальный ущерб. Но у мужика из ролика на это есть ответ: скрыли, гады… Вообще, замечу, что аргумент про то, что документы уничтожены или спрятаны в архивах будет «работать» при обосновании практически любой гипотезы. Даже такой, что баржу уничтожила летающая тарелка…

Подозрения насчет того, что эта история пахнет тухлым фейком, зарождаются с самого начала. Хотя бы потому, что боезапас морской стрелковой бригады не может состоять из «150 тонн тротила». Потому, что взрыв баржи на воде не может вызвать изменения ландшафта на берегу. Потому, что после войны множество очевидцев никогда ничего об этом не говорили…

Но я в архивах не работал, поэтому счел нужным обратиться к специалистам, разбирающимся в теме лучше меня. Историк Баир Иринчеев, выступавший несколько лет назад на конференции в Олонце с докладом о десантной операции на Ладоге, сразу высмеял этот ролик как выдумку. Комментарий Мирослава Морозова, кандидата исторических наук, занимающегося темой флота, был подробным и критичным:

«На мой взгляд все сильно раздуто, авторы ролика попытались включить эмоции и выключить факты. В ролике совершенно не рассмотрен вопрос потерь 70-й мсбр, ее подневных боевых донесений, откуда можно было бы вынести суждение о потерях утром 26 июня. Во-вторых, с трудом верится, что при минометном обстреле раненых выкладывали на открытый пляж. В-третьих, в отчете говорится, что баржа загорелась и взорвалась. Следовательно, взрыв произошел не сразу, и у людей была возможность рассредоточится и укрыться. В-четвертых, 150 тонн боезапаса и 150 тонн тротила – это не одно и то же. В 150 тонн боезапаса входит и тара и сами пули/снаряды, которые делаются не из взрывчатого вещества и т.д.»

Обращался я и к местным карельским поисковикам. Нужно упомянуть и текст Алексея Шварева, в котором подробно рассмотрен вопрос о потерях десанта – Небольшое документальное расследование тайны.. | Алексей Шварёв (vk.com)

Попытаюсь суммировать все отзывы и комментарии про историю с баржей 4144:

1. По документам все безвозвратные потери 70-й ОМСБр с 21-го июня по 6-е июля 1944 года составили 265 человек сержантского и рядового состава, 3-й ОМСБр с 20-го по 30-е июня 1944 года – 112 человек сержантского и рядового состава. Этот период даже шире, чем непосредственно десантная операция. 250 погибших в один момент взять просто неоткуда, тут чистая математика. (Насчет утверждения, что командиры десанта могли нахально скрыть от руководства большие потери, можно заметить, что в таком случае им наверняка бы пришлось общаться с суровыми дядями из одного известного ведомства. И такое общение, как легко догадаться, для любого командира могло бы закончиться весьма плачевно).

2. Документы подтверждают взрыв баржи с боеприпасом, но, судя по всему, взрыв не был внезапным и у личного состава была возможность успеть с нее уйти. Наградной лист шкипера этой самой баржи 4144, который вряд ли можно объявить сфальсифицированным, это доказывает.

3. Ни в одном опубликованном воспоминании ветеранов Ладожской военной флотилии не упоминается ничего о гибели нескольких сотен раненых бойцов на берегу. Может, где-то есть неопубликованные воспоминания? В любом случае авторам ролика о них явно ничего не известно.

4. Фраза из ролика про «150 тонн тротила» свидетельствует лишь о потрясающей безграмотности его автора в военном деле. Боезапас бригады не мог состоять из одного тротила. И он не мог весь взорваться в одну секунду. Большая часть боеприпасов разлетелась бы в разные стороны от взрывной волны, не успев сдетонировать.

5. Совершенно непонятно, как котловина на расстоянии ста метров от берега, может быть связана с взрывом баржи, находившейся на воде. Современный пейзаж ладожского берега с песчаными дюнами не может служить доказательством мощного взрыва и тем более массовой гибели людей.

6. По мнению местных поисковиков, на месте столь мощного взрыва кроме костей должны были бы быть хоть какие-то сопутствующие предметы. Расплавленные гильзы, осколки снарядов, а еще котелки, ложки, фляги, пуговицы… До сих пор не найдено ничего.

7. Единственное «доказательство» — это какие-то «белые камушки». Возможно, это и кости, но как мне ответил один из видлицких поисковиков, нет уверенности, что они вообще человеческие. И имеют хоть какое-то отношение к событиям 1944 года.

Конечно, во время Великой Отечественной войны хватало реальных и трагических случаев массовой гибели наших бойцов. Но зачем их выдумывать на пустом месте? Чтобы таким образом привлечь к себе интерес и поднять значимость своей работы? Так это называется – «хайпануть». На этом даже и заработать можно. Или у авторов ролика имеются какие-то идейные причины создавать очередной миф? Поисковики же разные бывают. Там, под роликом, хватает характерных комментариев про то, что «трупами завалили» и «вся страна на костях построена». Такая негодная страна, такой негодный народишко… Подобные речи мы слышим уже более 30 лет.

Да черт бы с ним, с этим дурацким роликом, я бы и не стал про него писать, если бы не одно обстоятельство. На сегодняшний день у этой бредятины 385 тысяч просмотров и 8 тысяч лайков! Почему-то крикливая ложь в интернете имеет свойство распространяться гораздо активнее, чем правда. Так что перепост и распространение моего текста всячески приветствую.

Постскриптум.

В своих мемуарах маршал Маннергейм про советское наступление в Карелии написал: «Как операцию по высадке десанта, так и захват промежуточных позиций следует считать действиями, заслуживающими признания с военной точки зрения». Если задуматься, эта скупая фраза нашего злейшего врага, законченного русофоба, антикоммуниста, кровавого палача и приспешника Гитлера является отличной оценкой действий советского десанта.

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/YtZvIsDSvx8aFIx8 – цинк

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