Мнение: Скорость набора капитала, оставшиеся западные компании и как Россия обходит нефтяные санкции

1. В Школе Капитализма я указываю на одну из главных причин, по которой одни люди аккумулируют капиталы со значительно большей скоростью, чем другие. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Авторы биографий приписывают вымышленные сверхспособности своим героям по трём причинам.



Первая. Биографии такого рода обычно делают, чтобы подсветить персонажа с хороших сторон. Поэтому любые слухи, истории, лёгкие намёки умножаются десятикратно. Глава корпорации мимоходом упомянул, что как-то в молодости съездил в стройотряд, а журналист превращает этот эпизод в книге в целую трудовую эпопею с подвигами и превозмоганием.



Вторая причина. Журналисту, который делает книгу о богатом промышленнике, было бы весьма неприятно осознать, что перед ним сидит обыкновенный человек. Потому что дальше идёт очевидная логическая цепочка — если этот богач такой же, как и я, разве справедливо, что у него деньги есть, а у меня нет? Чтобы убрать эту мысль из головы и из книги, сами собой лезут в сюжет всякие необычности типа железной самодисциплины или умения перемножать шестизначные числа в уме.



Кстати, по той же причине деанонимизация знаменитостей вызывает обычно разочарование. Приходит, например, известная писательница на встречу со своими читателями, а те вместо стильной загадочной дамы, которую себе вообразили, видят женщину самой средней внешности, скрипучего голоса и довольно простых манер.



Третья причина. Книга должна быть интересной, это понятно. Людям скучно читать о прозе жизни, поэтому авторы разбавляют биографии всякими чудесами, за которые может зацепиться мысль. Часто при этом они лукавят или преувеличивают, а ещё чаще — выдумывают несуществующую причинно-следственную связь. Иван Иваныч умеет шевелить ушами и мастерски подражать голосам животных? Да, это правда, умеет. Но по дороге к богатству этот навык ему не пригодился, свой капитал он сколотил другим способом.



Теперь, когда мы всё это проговорили, и когда я постулировал, что условный богач обыкновенен, можно ответить на важный практический вопрос: почему у одних деньги есть, а у других нет. Или, более точно, что отличает тех, кто заработал много денег, от тех, кто не заработал…

2. На Украине жалуются, что западные компании в большинстве своём так и не ушли из России (ссылка):



Более 80% западных компаний продолжают работать в РФ после вторжения в Украину и платят налоги в бюджет страны, сообщается в докладе Киевской школы экономики.

До вторжения в РФ работало 1 387 западных компаний, а после осталось 1 146.

Их совокупный оборот оценивается в 213,9 млрд долларов, а прибыль — в 14,1 млрд долларов.

Налогами в госбюджет они выплатили порядка 3,5 млрд долларов.

В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble.

Кстати, вот насчёт перечисленных компаний, которые производят сигареты, сладкие напитки и шоколадки, у многих есть сомнения, стоит ли нам радоваться, что они продолжают вести деятельность в России. Лично я полагаю, что если безобразие нельзя прекратить, то его нужно обложить налогами. С сигаретами уже всё сделано. Со сладкой газировкой — в процессе. С шоколадными батончиками работа ещё предстоит.

3. Вот как Россия обходит санкции Запада при поставках нефти в Индию (ссылка):

Россия сократила скидки на нефть, поставляемую переработчикам в Индии, с 30 до 4 долларов за баррель. Самое смешное – это схема обхода санкций: Россия выставляет счета индийским нефтеперерабатывающим заводам по цене немного меньшей, чем установленный Западом предельный уровень в 60 долларов за баррель, но взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии.

Стоимость доставки явно выглядит завышенной, так как тарифы на сопоставимые расстояния обходятся дешевле. На долю России пришлось почти 42% всей сырой нефти, импортированной Индией в мае — это самая высокая доля для отдельной страны за последние годы.

Ну и где все эти люди со светлыми лицами, которые радостно вещали нам о том, что российская нефть никому не нужна и скоро придется приплачивать, чтоб ее продать?

Полагаю, всё это временный вариант — мы с Индией в итоге организуем нормальную схему торговли за рубли и рупии. Бюрократия в Индии мощнейшая, но конкретно задача обеспечения поставок достаточно важна, чтобы сопротивление аппаратной среды преодолеть. Когда Индия наладит схему комфортного вывода рупий в Россию, никакие хитрости нам будут уже не нужны, так как продавать напрямую, безо всяких хитростей, будет и проще, и безопаснее.

Возможно, к этом времени конфликт на Украине уже закончится или подморозится, но, как показывает опыт, США не отменяют санкции десятилетиями. Чтобы решить проблему окончательно и красиво, нам нужно будет дождаться, когда США развалятся под грузом рвущих их на части неразрешимых проблем. До того момента, повторюсь, у поставок нефти в Индию будут два этапа: вначале маленькие хитрости, как в процитированном фрагменте, чуть позже — прямая продажа за рупии и рубли.