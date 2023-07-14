 

Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной

14.07.2023, 21:40, Новости дня
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Многие владельцы частной недвижимости, не имея возможности подключиться к централизованным коммунальным системам или из желания сэкономить, строят частные котельные, рассчитанные на обслуживание одного дома. Однако нередко граждане допускают ошибки, которые приводят к разборкам с газовиками.

Итак, первая ошибка заключается в радоном выборе места под будущую котельную. Кто-то организовывает ее таким образом, что доступ открывается только с улицы, а кто-то и вовсе строит помещение без учета залегания труб.

Очень важно узнать заранее, где проходят коммуникации и построить котельную таким образом, чтобы не пришлось тянуть трубы, ибо это лишние затраты.

Вторая ошибка заключается в неверном расчете размеров. Конечно, можно построить котельную с учетом минимальных требований газовиков, однако установить там все желаемое оборудование получится далеко не всегда.

Кстати, не забывайте, что все оборудование необходимо надежно закрепить. Для тяжелой техники тонкие стенки могут не подойти. Попытаться установить приборы максимально близко тоже не получится, они будут мешать друг другу. А некоторые коммуникации и вовсе не должны пересекаться, согласно требованиям закона.

Наконец, пятая ошибка – попытка сэкономить на материалах для отделки помещения и самом оборудовании. Многие исходят из того, что котельная – технический объект, жить там не нужно, стало быть и тратиться нет смысла. Но тут действует народный принцип: “скупой платит дважды”.


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