 

Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения

14.07.2023, 21:40, Новости дня
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К личной жизни рэпера Гуфа всегда приковано пристальное внимание общественности. Крайне тонкая материя души Алексея Долматова то и дело заставляет исполнителя совершать импульсивные поступки, за которые его неоднократно осуждали как поклонники, так и обыватели.

Кто винит во всем пагубные пристрастия Алексея, кто-то видит в личных неудачах рэпера его неспособность найти себе подходящую спутницу жизни.

В последнее время новости об артисте все чаще появляются в контексте скандалов с нынешней и бывшей женами, а не успехов на творческом поприще. В частности, известия возникают на фоне употребления Гуфом алкоголя, запрещенных веществ, а также выплат алиментов.

Недавно супруга рэпера Юлия Королева подала на развод спустя полтора года в браке с музыкантом. Психотерапевт Юлия Карандина ответила на вопрос, есть ли у Гуфа шанс построить с кем-либо здоровые взаимоотношения.

Специалист убеждена, что на поведение Алексея напрямую влияет его сфера деятельности. Алкоголь, вещества, легкодоступные женщины, конфликты с коллегами по цеху — так уж сложилось, что все это является атрибутами хип-хоп индустрии. Подобные вещи оказывают крайне негативное влияние на личность музыканта, разрушая его ментальное здоровье, передает Пятый канал.

При этом психотерапевт считает, что при желании Гуф сможет построить нормальные отношения. Эксперт не исключает, что Королева и Айза сами провоцируют рэпера на ссоры. Женщинам, которые окружают Долматова, стоит исключить выходки из способов их коммуникации, подчеркнула Карадина.


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