 

Fox News – Секретная служба завершила расследование кокаинового скандала, так и не найдя того, кто пронёс наркотик в самое охраняемое здание на Земле

14.07.2023, 21:30, Новости дня
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Расследование кокаинового скандала в Белом доме, самом охраняемом здании на Земле, официально завершилось через долгих 11 дней, причём виновник этого инцидента так и не был найден, пишет ведущий Fox News Шон Хэннити. Между тем Секретная служба проинформировала конгресс о том, что, как оказывается, это уже не первый, а третий случай обнаружения запрещённых веществ в Белом доме Байдена. Хэннити задаётся вопросом: почему это скрывали от общественности?

Для начала срочная новость этого вечера. Только лишь через 11 дней Секретная служба официально завершила своё расследование кокаинового скандала в Белом доме Байдена.

Согласно их 11-дневному расследованию — да, оно длилось 11 долгих дней, — мы просто никогда не узнаем, кто оставил пакет с кокаином в охраняемой, тщательно наблюдаемой зоне западного крыла Белого дома. По всей видимости, это навсегда останется тайной. По-видимому, ни отпечатков, ни образцов ДНК на пакете не было, как не было ни записей с камер видеонаблюдения, ни показаний свидетелей, ни подозреваемых.

Однако у них есть записи с камер видеонаблюдения всех, кто входил в западное крыло. Почему бы не посмотреть на этих людей и для начала не допросить их всех, прежде чем завершать расследование?

Мы ведь говорим о самом тщательно наблюдаемом и охраняемом здании на планете Земля. И вот сегодня мы узнали нечто новое: это был отнюдь не первый случай обнаружения незаконных наркотиков в Белом доме Байдена. Этот инцидент был уже третьим.

Секретная служба только что сказала членам конгресса, что это уже третий случай, когда незаконное вещество находят в западном крыле Белого дома Джо Байдена.

Мой вопрос состоит в следующем: почему мы только сейчас, в настоящий момент узнали об этих двух инцидентах?

В двух других случаях была марихуана. И никому не были предъявлены обвинения. Нам об этом никогда не сообщали. Почему это скрывали от общественности?

И очевидный вопрос: Секретная служба, как Минюст и ФБР, теперь также участвует в покрывательстве кого-то в Белом доме Байдена? Хотят ли они сейчас пожертвовать своей репутацией, чтобы защитить Джо Байдена, его администрацию от потенциального масштабного скандала?

Позвольте мне задать вот какой вопрос: а что если это белое порошкообразное вещество, которое люди суют себе в нос, окажется сибирской язвой или же кокаином с фентанилом, которые нередко смешивают? Секретная служба просто отмахнётся от этого после жалкого 11-дневного расследования?

И, кстати говоря, а что было бы, если бы подобное произошло в Белом доме Трампа? Вы действительно думаете, что федеральные следователи бросили бы это дело после 11 дней? Кто-нибудь в это верит?

ЗРИТЕЛИ В СТУДИИ: (дружно) Нет.  

Они расследовали российскую мистификацию в течение трёх лет. По словам (спецпрокурора. — ИноТВ) Дарема, это дело никогда не следовало открывать. У них вообще не было никаких улик. И всё в досье Стила было ложью.

Дата публикации 14 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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