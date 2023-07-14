 

Как понять, что у ребенка астма

14.07.2023, 21:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


2
минуты

Астма встречается у людей всех возрастов, но чаще всего она проявляется у детей. По данным ВОЗ, бронхиальная астма — одно из наиболее распространенных хронических респираторных детских заболеваний. 

Чтобы вовремя распознать приступ и быстро принять меры, в первую очередь, нужно быть уверенным в диагнозе. Но диагностировать заболевание не всегда легко, потому что проявления бронхиальной астмы можно спутать с другими болезнями дыхательных путей. 

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, обусловленное патологическими иммунными реакциями. В этом она схожа с аллергией, экземой или болезнью Крона, которые также связаны с неправильной работой иммунной системы. Основное проявление астмы — сужение просвета бронхов, из-за чего возникает сильная одышка, кашель и удушье. 

Важно!

Симптомы астмы индивидуальны и могут меняться от приступа к приступу. Наиболее распространены следующие признаки:

  • Кашель, сохраняющийся длительное время. Часто это ранний и единственный симптом заболевания. 

  • Появление или обострение приступов кашля ночью или после физической активности.

  • Нарушение сна, бессонница, ощущение нехватки воздуха.

  • Общая слабость, сниженная активность ребенка, жалобы на быструю утомляемость.

  • Ускоренное дыхание и одышка, сопровождающиеся ощущением сдавливания или боли в груди.

  • Характерные хрипы и «свистящее» дыхание, проявляющееся специфическим свистящем звуком во время вдоха или выдоха.

  • Напряжение мышц шеи и межреберных мышц во время дыхания, втягивания живота при вдохе. В некоторых случаях наблюдается подъем и опускание плеч.

  • У детей до 1 года, помимо вышеупомянутых признаков бронхиальной астмы, могут отмечаться утрата аппетита или характерное «кряхтение» во время кормления.

Что может помочь в диагностике астмы

Педиатр Харви Лео в пресс-релизе Американской академии педиатрии подчеркивает, что существуют состояния, которые могут усугублять течение астмы у детей, да и выглядеть точь-в-точь как астматические приступы. К таким состояниям относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, проблемы с сердцем.  

Ответы на эти вопросы помогут врачу верно поставить диагноз: 

  • Как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели?

  • Влияют ли эти симптомы на его повседневную активность?

  • Кашель или хрипы будят вашего ребенка ночью?

  • Какие лекарства, включая пищевые добавки или гомеопатическое лечение, принимал ребенок. Они облегчали его состояние?

  • Есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия или другие респираторные заболевания?

Детям старше 7 лет врач может назначить различные тесты на астму. Чаще всего это спирометрия — исследование функции легких. Во время процедуры ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли у него закупорка дыхательных путей. Другой тест оценивает уровень воспаления дыхательных путей, фиксируя, сколько оксида азота выдыхает малыш.

Все о бронхиальной астме у детей читайте в Энциклопедии на Медпортале.

Читать статью

Прогностический индекс астмы

Помимо вышеперечисленных способов, у врачей и родителей есть инструмент, который помогает довольно точно предсказать, разовьется ли у малыша астма или он просто перерастет неприятные признаки. Речь идет о прогностическом индексе астмы (API). 

API определяет, у каких детей, возможно, в более старшем возрасте разовьется бронхиальная астма. Так, согласно этому индексу, у ребенка трех лет, если у него за последний год было четыре или более эпизодов хрипов, гораздо выше вероятность развития пожизненной астмы при соблюдении следующих условий: 

Должен быть один главный решающий фактор:

  • родитель с астмой,
  • диагностированная экзема или атопический дерматит,
  • чувствительность к аллергенам в воздухе. Определяется врачом при положительных кожных пробах или анализах крови на аллергены — на деревья, травы, сорняки, плесень или пылевые клещи.

Или два второстепенных решающих фактора:

  • пищевые аллергии,
  • более 4% эозинофилов в крови (тип лейкоцитов, часто наблюдаемый при аллергических заболеваниях),
  • хрипы, кроме случаев простуды.

В основе индекса API лежат комбинации больших и малых критериев. Он был разработан после наблюдения за почти тысячей детей в возрасте до 13 лет. Выяснилось, что хрипящий ребенок с положительным API в возрасте от 2 до 3 лет с 80-процентной вероятностей пойдет в первый класс с диагнозом «бронхиальная астма».

С помощью этого критерия врачи и родители могут более внимательно следить за развивающимися симптомами астмы и более оперативно подключать лекарственную терапию. 

Астма и COVID-19: что необходимо знать

Подобрали для вас текст о рисках такого «союза»

Читать статью


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Микрофренч, барбикор и фольга: какой маникюр в моде этим летом, а какой – устарел

14.07 / Майкрософт упростила переустановку Windows 11 через “Центр обновления Windows”

14.07 / OnePlus представит свой первый складной смартфон под названием V Fold 29 августа в Нью-Йорке

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Страшная тайна” Ладожского десанта

14.07 / Мнение: Скорость набора капитала, оставшиеся западные компании и как Россия обходит нефтяные санкции

14.07 / Мнение: «НЕП🔴ВАР»

14.07 / Сильные головные боли требуют медицинского вмешательства

14.07 / Владельцы ПК смогут играть в Ratchet and Clank: Rift Apart без SSD-носителя

14.07 / Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза

14.07 / Названы патологии, которые могут стать опасными для пассажиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика