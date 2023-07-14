Как понять, что у ребенка астма



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Астма встречается у людей всех возрастов, но чаще всего она проявляется у детей. По данным ВОЗ, бронхиальная астма — одно из наиболее распространенных хронических респираторных детских заболеваний.

Чтобы вовремя распознать приступ и быстро принять меры, в первую очередь, нужно быть уверенным в диагнозе. Но диагностировать заболевание не всегда легко, потому что проявления бронхиальной астмы можно спутать с другими болезнями дыхательных путей.

Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, обусловленное патологическими иммунными реакциями. В этом она схожа с аллергией, экземой или болезнью Крона, которые также связаны с неправильной работой иммунной системы. Основное проявление астмы — сужение просвета бронхов, из-за чего возникает сильная одышка, кашель и удушье.

Важно!

Симптомы астмы индивидуальны и могут меняться от приступа к приступу. Наиболее распространены следующие признаки:

Кашель, сохраняющийся длительное время. Часто это ранний и единственный симптом заболевания.

Появление или обострение приступов кашля ночью или после физической активности.

Нарушение сна, бессонница, ощущение нехватки воздуха.

Общая слабость, сниженная активность ребенка, жалобы на быструю утомляемость.

Ускоренное дыхание и одышка, сопровождающиеся ощущением сдавливания или боли в груди.

Характерные хрипы и «свистящее» дыхание, проявляющееся специфическим свистящем звуком во время вдоха или выдоха.

Напряжение мышц шеи и межреберных мышц во время дыхания, втягивания живота при вдохе. В некоторых случаях наблюдается подъем и опускание плеч.

У детей до 1 года, помимо вышеупомянутых признаков бронхиальной астмы, могут отмечаться утрата аппетита или характерное «кряхтение» во время кормления.

Что может помочь в диагностике астмы

Педиатр Харви Лео в пресс-релизе Американской академии педиатрии подчеркивает, что существуют состояния, которые могут усугублять течение астмы у детей, да и выглядеть точь-в-точь как астматические приступы. К таким состояниям относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, проблемы с сердцем.

Ответы на эти вопросы помогут врачу верно поставить диагноз:

Как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели?

Влияют ли эти симптомы на его повседневную активность?

Кашель или хрипы будят вашего ребенка ночью?

Какие лекарства, включая пищевые добавки или гомеопатическое лечение, принимал ребенок. Они облегчали его состояние?

Есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия или другие респираторные заболевания?

Детям старше 7 лет врач может назначить различные тесты на астму. Чаще всего это спирометрия — исследование функции легких. Во время процедуры ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли у него закупорка дыхательных путей. Другой тест оценивает уровень воспаления дыхательных путей, фиксируя, сколько оксида азота выдыхает малыш.

Все о бронхиальной астме у детей читайте в Энциклопедии на Медпортале.

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Прогностический индекс астмы

Помимо вышеперечисленных способов, у врачей и родителей есть инструмент, который помогает довольно точно предсказать, разовьется ли у малыша астма или он просто перерастет неприятные признаки. Речь идет о прогностическом индексе астмы (API).

API определяет, у каких детей, возможно, в более старшем возрасте разовьется бронхиальная астма. Так, согласно этому индексу, у ребенка трех лет, если у него за последний год было четыре или более эпизодов хрипов, гораздо выше вероятность развития пожизненной астмы при соблюдении следующих условий:

Должен быть один главный решающий фактор:

родитель с астмой,

диагностированная экзема или атопический дерматит,

чувствительность к аллергенам в воздухе. Определяется врачом при положительных кожных пробах или анализах крови на аллергены — на деревья, травы, сорняки, плесень или пылевые клещи.

Или два второстепенных решающих фактора:

пищевые аллергии,

более 4% эозинофилов в крови (тип лейкоцитов, часто наблюдаемый при аллергических заболеваниях),

хрипы, кроме случаев простуды.

В основе индекса API лежат комбинации больших и малых критериев. Он был разработан после наблюдения за почти тысячей детей в возрасте до 13 лет. Выяснилось, что хрипящий ребенок с положительным API в возрасте от 2 до 3 лет с 80-процентной вероятностей пойдет в первый класс с диагнозом «бронхиальная астма».

С помощью этого критерия врачи и родители могут более внимательно следить за развивающимися симптомами астмы и более оперативно подключать лекарственную терапию.

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