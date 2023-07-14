Как понять, что у ребенка астма
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Астма встречается у людей всех возрастов, но чаще всего она проявляется у детей. По данным ВОЗ, бронхиальная астма — одно из наиболее распространенных хронических респираторных детских заболеваний.
Чтобы вовремя распознать приступ и быстро принять меры, в первую очередь, нужно быть уверенным в диагнозе. Но диагностировать заболевание не всегда легко, потому что проявления бронхиальной астмы можно спутать с другими болезнями дыхательных путей.
Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, обусловленное патологическими иммунными реакциями. В этом она схожа с аллергией, экземой или болезнью Крона, которые также связаны с неправильной работой иммунной системы. Основное проявление астмы — сужение просвета бронхов, из-за чего возникает сильная одышка, кашель и удушье.
Важно!
Симптомы астмы индивидуальны и могут меняться от приступа к приступу. Наиболее распространены следующие признаки:
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Кашель, сохраняющийся длительное время. Часто это ранний и единственный симптом заболевания.
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Появление или обострение приступов кашля ночью или после физической активности.
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Нарушение сна, бессонница, ощущение нехватки воздуха.
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Общая слабость, сниженная активность ребенка, жалобы на быструю утомляемость.
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Ускоренное дыхание и одышка, сопровождающиеся ощущением сдавливания или боли в груди.
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Характерные хрипы и «свистящее» дыхание, проявляющееся специфическим свистящем звуком во время вдоха или выдоха.
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Напряжение мышц шеи и межреберных мышц во время дыхания, втягивания живота при вдохе. В некоторых случаях наблюдается подъем и опускание плеч.
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У детей до 1 года, помимо вышеупомянутых признаков бронхиальной астмы, могут отмечаться утрата аппетита или характерное «кряхтение» во время кормления.
Что может помочь в диагностике астмы
Педиатр Харви Лео в пресс-релизе Американской академии педиатрии подчеркивает, что существуют состояния, которые могут усугублять течение астмы у детей, да и выглядеть точь-в-точь как астматические приступы. К таким состояниям относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, проблемы с сердцем.
Ответы на эти вопросы помогут врачу верно поставить диагноз:
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Как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели?
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Влияют ли эти симптомы на его повседневную активность?
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Кашель или хрипы будят вашего ребенка ночью?
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Какие лекарства, включая пищевые добавки или гомеопатическое лечение, принимал ребенок. Они облегчали его состояние?
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Есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия или другие респираторные заболевания?
Детям старше 7 лет врач может назначить различные тесты на астму. Чаще всего это спирометрия — исследование функции легких. Во время процедуры ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли у него закупорка дыхательных путей. Другой тест оценивает уровень воспаления дыхательных путей, фиксируя, сколько оксида азота выдыхает малыш.
Все о бронхиальной астме у детей читайте в Энциклопедии на Медпортале.
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Прогностический индекс астмы
Помимо вышеперечисленных способов, у врачей и родителей есть инструмент, который помогает довольно точно предсказать, разовьется ли у малыша астма или он просто перерастет неприятные признаки. Речь идет о прогностическом индексе астмы (API).
API определяет, у каких детей, возможно, в более старшем возрасте разовьется бронхиальная астма. Так, согласно этому индексу, у ребенка трех лет, если у него за последний год было четыре или более эпизодов хрипов, гораздо выше вероятность развития пожизненной астмы при соблюдении следующих условий:
Должен быть один главный решающий фактор:
- родитель с астмой,
- диагностированная экзема или атопический дерматит,
- чувствительность к аллергенам в воздухе. Определяется врачом при положительных кожных пробах или анализах крови на аллергены — на деревья, травы, сорняки, плесень или пылевые клещи.
Или два второстепенных решающих фактора:
- пищевые аллергии,
- более 4% эозинофилов в крови (тип лейкоцитов, часто наблюдаемый при аллергических заболеваниях),
- хрипы, кроме случаев простуды.
В основе индекса API лежат комбинации больших и малых критериев. Он был разработан после наблюдения за почти тысячей детей в возрасте до 13 лет. Выяснилось, что хрипящий ребенок с положительным API в возрасте от 2 до 3 лет с 80-процентной вероятностей пойдет в первый класс с диагнозом «бронхиальная астма».
С помощью этого критерия врачи и родители могут более внимательно следить за развивающимися симптомами астмы и более оперативно подключать лекарственную терапию.
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