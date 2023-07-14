 

Мнение: «НЕП🔴ВАР»

14.07.2023, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня вышла PDF-версия «Той самой «Новой газеты», посвященная Евгению Пригожину и его проектам. Кому интересно – можно скачать и распечатать.

Оставлю здесь ссылку и на «Живой гвоздь», в котором поговорили про спецвыпуск «Той самой «Новой газеты» и про Пригожина.

Опять же, кому интересно – смотреть с 1:23:20.

Кому не интересно, PDF-версию не скачивать, не распечатывать, не читать, «Живой гвоздь» – не смотреть.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Сильные головные боли требуют медицинского вмешательства

14.07 / Владельцы ПК смогут играть в Ratchet and Clank: Rift Apart без SSD-носителя

14.07 / Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза

14.07 / Названы патологии, которые могут стать опасными для пассажиров

14.07 / Рост инфляции в России ожидается в ближайшие месяцы, сообщает Банк России

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Смоленске закрыли польское консульское агентство

14.07 / Мнение: Дореволюционные конфеты, продовольственная ситуация в феврале 1917 и цены в начале XX века

14.07 / Скандалы: Распределитель миллиардов

14.07 / 17 июля – Новолуние в Раке: энергии мощного нового начала

14.07 / Компания Fourier Intelligence представила робота GR-1 для переноски грузов и помощи в уходе за больными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика