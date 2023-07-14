Мнение: «НЕП🔴ВАР»

Сегодня вышла PDF-версия «Той самой «Новой газеты», посвященная Евгению Пригожину и его проектам. Кому интересно – можно скачать и распечатать.

Оставлю здесь ссылку и на «Живой гвоздь», в котором поговорили про спецвыпуск «Той самой «Новой газеты» и про Пригожина.

Опять же, кому интересно – смотреть с 1:23:20.

Кому не интересно, PDF-версию не скачивать, не распечатывать, не читать, «Живой гвоздь» – не смотреть.

—