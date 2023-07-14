Сильные головные боли требуют медицинского вмешательства

Сильные головные боли, хоть и редкие, требуют обращения к врачу, заявил известный невролог Валерий Куваев. В интервью он отметил, что большинство жалующихся на головную боль страдает от первичных головных болей, которые обычно связаны с напряжением или мигренью и не являются опасными для жизни.

По словам доктора Куваева, примерно 90% всех головных болей являются первичными, возникающими в ответ на сигналы в нервной системе. В таких случаях речь идет не о каких-либо повреждениях, а о химических процессах. Головная боль напряжения обычно начинает беспокоить людей во второй половине дня, возникая вследствие стресса, волнения и психоэмоциональных нагрузок. Пациенты описывают ее как ощущение сдавливания и стеснения головы, и обычно она считается терпимой.

Невролог также пояснил, что при мигрени боли возникают в лице, за глазом. Однако вторичные головные боли могут быть симптомами какой-то патологии. “Вторичные головные боли могут указывать на опухоль мозга, инсульт, менингит и другие заболевания”, подчеркнул доктор Куваев. В случае возникновения таких болей необходимо немедленно обратиться к врачу для обследования. Интенсивная боль может серьезно нарушить привычный ритм жизни человека.

Невролог также отметил, что следует быть бдительными, если головные боли возникают более 10 дней в месяц и сопровождаются головокружением, слабостью в руке, ощущением оглушенности и другими симптомами. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.