 

Сильные головные боли требуют медицинского вмешательства

14.07.2023, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сильные головные боли, хоть и редкие, требуют обращения к врачу, заявил известный невролог Валерий Куваев. В интервью он отметил, что большинство жалующихся на головную боль страдает от первичных головных болей, которые обычно связаны с напряжением или мигренью и не являются опасными для жизни.

По словам доктора Куваева, примерно 90% всех головных болей являются первичными, возникающими в ответ на сигналы в нервной системе. В таких случаях речь идет не о каких-либо повреждениях, а о химических процессах. Головная боль напряжения обычно начинает беспокоить людей во второй половине дня, возникая вследствие стресса, волнения и психоэмоциональных нагрузок. Пациенты описывают ее как ощущение сдавливания и стеснения головы, и обычно она считается терпимой.

Невролог также пояснил, что при мигрени боли возникают в лице, за глазом. Однако вторичные головные боли могут быть симптомами какой-то патологии. “Вторичные головные боли могут указывать на опухоль мозга, инсульт, менингит и другие заболевания”, подчеркнул доктор Куваев. В случае возникновения таких болей необходимо немедленно обратиться к врачу для обследования. Интенсивная боль может серьезно нарушить привычный ритм жизни человека.

Невролог также отметил, что следует быть бдительными, если головные боли возникают более 10 дней в месяц и сопровождаются головокружением, слабостью в руке, ощущением оглушенности и другими симптомами. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Владельцы ПК смогут играть в Ratchet and Clank: Rift Apart без SSD-носителя

14.07 / Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза

14.07 / Названы патологии, которые могут стать опасными для пассажиров

14.07 / Рост инфляции в России ожидается в ближайшие месяцы, сообщает Банк России

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Смоленске закрыли польское консульское агентство

14.07 / Мнение: Дореволюционные конфеты, продовольственная ситуация в феврале 1917 и цены в начале XX века

14.07 / Скандалы: Распределитель миллиардов

14.07 / 17 июля – Новолуние в Раке: энергии мощного нового начала

14.07 / Компания Fourier Intelligence представила робота GR-1 для переноски грузов и помощи в уходе за больными

14.07 / Фрилансеры в России увеличили свой доход до 5,3 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика