Владельцы ПК смогут играть в Ratchet and Clank: Rift Apart без SSD-носителя

Разработчики игры Ratchet and Clank: Rift Apart для ПК, работающие над проектом в студиях Insomniac и Nixxes, обнародовали, что игра сможет запускаться на обычном жестком диске без необходимости в использовании SSD. Об этом пишет издание The Verge.

Первоначально данная информация появилась в блоге на платформе Steam, однако спустя несколько часов была удалена. В соответствии с опубликованными системными требованиями, игра сможет работать с разрешением 720p и частотой кадров 30 кадров в секунду, запускаясь с обычного жесткого диска.

Данное заявление противоречит предыдущим заявлениям Sony о невозможности запуска игры без использования SSD на PlayStation 5. Согласно словам разработчиков, это стало возможным благодаря применению технологии DirectStorage 1.2.

Благодаря этой технологии, разработчики портированной версии от Nixxes смогли буферизировать данные с жестких дисков перед их передачей на графический процессор. Таким образом, обеспечивается высококачественная передача текстур даже при использовании обычного HDD, заверили создатели игры.

В июне 2020 года креативный директор Insomniac, Маркус Смит, утверждал, что запуск Ratchet and Clank: Rift Apart без SSD на PlayStation 5 был бы невозможен. В своем последнем сообщении он пояснил, что использование технологии DirectStorage на ПК позволяет достичь схожего игрового опыта даже на более старых типах накопителей.